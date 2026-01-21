Smutné správy. Rodinu Gábora Borárosa zasiahla tragická nehoda

Pri tragickej dopravnej nehode dnes zahynula Monika Jákliová, bývalá partnerka zápasníka Gábora Borárosa.
K nešťastiu došlo medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda. Podľa dostupných informácií narazilo vozidlo, ktoré viedla 31-ročná žena, do stromu.
Informáciu priniesli viaceré slovenské médiá. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Monika Jákliová bola známa ako influencerka a fitness trénerka. S Gáborom Borárosom má dcéru Zoru.
Práve na ňu zápasník reagoval emotívnym príspevkom na sociálnej sieti, kde zverejnil fotografiu s dcérou v náručí a ubezpečil, že sa o ňu postará.
Boráros patrí medzi najznámejších slovenských MMA bojovníkov poslednej dekády.
Hoci sa mu v poslednom období v profesionálnej klietke výsledkovo nedarilo, jeho meno zostáva výraznou súčasťou domácej bojovej scény.
V profesionálnej kariére má bilanciu 20 víťazstiev a 14 prehier.