Smutné správy. Rodinu Gábora Borárosa zasiahla tragická nehoda

    Gábor Boráros po zápase.
    Gábor Boráros po zápase.
    Sportnet|21. jan 2026 o 11:56
    Slovenský bojovník prišiel o matku svojho dieťaťa.

    Pri tragickej dopravnej nehode dnes zahynula Monika Jákliová, bývalá partnerka zápasníka Gábora Borárosa.

    K nešťastiu došlo medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda. Podľa dostupných informácií narazilo vozidlo, ktoré viedla 31-ročná žena, do stromu.

    Informáciu priniesli viaceré slovenské médiá. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

    Monika Jákliová bola známa ako influencerka a fitness trénerka. S Gáborom Borárosom má dcéru Zoru.

    Práve na ňu zápasník reagoval emotívnym príspevkom na sociálnej sieti, kde zverejnil fotografiu s dcérou v náručí a ubezpečil, že sa o ňu postará.

    Boráros patrí medzi najznámejších slovenských MMA bojovníkov poslednej dekády.

    Hoci sa mu v poslednom období v profesionálnej klietke výsledkovo nedarilo, jeho meno zostáva výraznou súčasťou domácej bojovej scény.

    V profesionálnej kariére má bilanciu 20 víťazstiev a 14 prehier.

    dnes 11:56
