OKTAGON uzavrie éru Gamechangeru. Vo finále sa stretnú Engizek a Jotko

PRAHA. Turnaj OKTAGON 82 v Düsseldorfe prinesie vyvrcholenie tretej a zároveň poslednej sezóny projektu Tipsport Gamechanger.
Vo finálovom zápase sa proti sebe postavia šampión strednej váhy OKTAGONu Kerim Engizek a poľský veterán Krzysztof Jotko.
Víťaz získa 300-tisíc eur a zapíše sa do histórie ako posledný šampión miliónovej pyramídy.
300-tisíc eur a svetová prestíž
Finále ponúkne jeden z najkvalitnejších zápasov v strednej váhe v histórii OKTAGONu. Engizek figuruje na 43. mieste svetového rebríčka FightMatrix, Jotko je na 39. priečke, čo z ich duelu robí súboj s globálnym významom.
Víťaz si okrem finančnej odmeny 300-tisíc eur a trofeje šampióna Tipsport Gamechangeru odnesie aj výnimočnú prestíž.
Sobotné finále je symbolickým uzavretím jedného z najväčších projektov v histórii OKTAGONu.
„Tipsport Gamechanger bol pre OKTAGON mimoriadne dôležitým projektom. Počas troch sezón prilákal špičkových zápasníkov z celého sveta a výrazne posunul úroveň európskeho MMA.
To, že jeho posledné finále ponúkne zápas takejto kvality, je pomyselnou čerešničkou na torte. V Düsseldorfe sa neuzatvára len jeden turnaj, ale celá kapitola našej histórie, na ktorú budeme vždy hrdí,“ uviedol spolumajiteľ organizácie OKTAGON Pavol Neruda.
Engizek ide do finále po zranení
Kerim Engizek (24–4) vstupuje do finále ako úradujúci šampión strednej váhy OKTAGONu a držiteľ najdlhšej aktívnej víťaznej série v histórii organizácie – presne 3927 dní, teda takmer 11 rokov bez prehry.
Vo svetovom rebríčku FightMatrix mu patrí 43. miesto a v rámci OKTAGONu je druhým najvyššie postaveným bojovníkom naprieč všetkými váhami.
Do finále Tipsport Gamechangeru sa prebojoval cez Kamila Oniszczuka, Micka Stantona a v pamätnom semifinále aj cez českého vojaka Dominika Humburgera.
Práve v tomto zápase utrpel zlomeninu nosa a záprstnej kosti na pravej ruke. Humburger bol na turnaji v Bratislave veľmi blízko senzácie, no turecký zápasník ukázal odolnosť aj silnú vôľu a v treťom kole strhol víťazstvo na svoju stranu.
Engizek je bývalým šampiónom troch rôznych organizácií a počas celej kariéry nikdy neprehral na KO alebo TKO. Zranenia sa mu podarilo v krátkom čase doliečiť a do finále nastúpi maximálne pripravený.
Jotko v Európe ešte nikdy neprehral
Jeho súper Krzysztof Jotko patrí medzi najskúsenejších zápasníkov, akých OKTAGON kedy angažoval.
Poľský veterán má za sebou 35 profesionálnych zápasov s bilanciou 28 výhier, 6 prehier a jedno No Contest.
Profesionálnu kariéru odštartoval už v roku 2010 a v rebríčku FightMatrix mu patrí 39. miesto, čím je tretím najvyššie hodnoteným bojovníkom v OKTAGONe.
Debut v organizácii absolvoval na turnaji OKTAGON 70, kde zdolal vtedajšieho šampióna velterovej váhy Iona Surdua a stal sa prvým zápasníkom, ktorý ho dokázal úspešne preniesť na zem.
V ďalších kolách pyramídy si poradil s Marekom Mazúchom aj Hojatom Khajevandom.
Jotko má bohaté skúsenosti z UFC, kde absolvoval 17 zápasov, je bývalým šampiónom nemeckej organizácie a držiteľom ocenenia Performance of the Night.
Počas celej kariéry ešte nikdy neprehral na európskej pôde a v zápasoch sa opiera najmä o elitný wrestling.
Finále medzi Kerimom Engizekom a Krzysztofom Jotkom rozhodne nielen o držiteľovi odmeny 300-tisíc eur, ale aj o tom, kto sa zapíše do histórie ako šampión najväčšej európskej MMA pyramídy.
Turnaj OKTAGON 82 v Düsseldorfe uzavrie projekt, ktorý zmenil tvár európskeho MMA.