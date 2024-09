V práci ho podporujú. Čierny kôň miliónovej pyramídy zobudil Kanárske ostrovy

Bývalému zápasníkovi Bellatoru či PFL príliš neverili ani stávkové kancelárie, no on roztrhal všetky papierové predpoklady. Po tesnej výhre nad tvrdým Mohamedom Grabinskim (23-11) ohúril najmä skvelým výkonom proti talentovanému Magovi Machaevovi (14-2) pred vypredaným Edenom.

On je však stopercentne pripravený. Popri nabitom tréningovom programe dokonca stíha aj fyzicky náročnú prácu v prístave, čo sa u zápasníkov jeho kvalít nevidí vôbec často.

O postup do vysnívaného finále si to rozdá s posledným menovaným. Samozrejme, proti aktuálnemu šampiónovi ľahkej divízie, ktorý neprehral od februára 2022, nečaká rodáka z Kanárskych ostrovov nič jednoduché.

„Začal som tu robiť koncom roka 2018. Pre mňa je táto práca v živote veľmi dôležitá, udržuje moju hlavu v neustálom chode,“ vysvetlil Duque v prvej časti relácie Na Dohled pred turnajom OKTAGON 61, prečo sa nevenuje iba zmiešaným bojovým umeniam a následne na rovinu opísal, ako to spolu dokáže skĺbiť: „Je ťažké balansovať športovú kariéru a prácu, no môj zamestnávateľ a kolegovia ma podporujú. Len vďaka nim sa to nejako zvláda. Môžem sa tým pádom sústrediť na prípravu a zápasy.“