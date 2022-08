Pohodlný, lenivý, nedisciplinovaný a neprofesionálny, oprel sa Deák do súpera

BRATISLAVA. Po mesiacoch ťažkej prípravy prišlo sklamanie. Slovenský bojovník Tomáš Deák síce úspešne dorazil do ruskej Kazane a navážil, no jeho súper váhový limit nesplnil.

"Tak, už viete, že zápas som nemal…môj súper chcel dohodnutú váhu na 64 kg a ja som s tým súhlasil, aj keď je to pre mňa veľa, keďže vážim 67 kg. Mojou podmienkou bolo, že beriem to, ale už nesmie mať ani 100 gramov navyše, inak zápas ruším," začal Deák.

"Keď som ho stretol v saune, tak tam prišiel, ľahol si na 4 minúty, postavil sa, išiel von a vyzlečený sedel, a keďže váhu nespravil, mal ešte opravný pokus s časom do 10:00 a o 9:14 som ho už stretol na raňajkách papkať, s tým, že o hodinu na to mi oznámili, že váhu nespravil a ja som ten zápas neprijal," hovorí o Kerimovovi a praktikách organizácie ACA Deák.

"Dohoda bola odsúhlasená a ja som prišiel do mesta Kazaň, navážil som 64 kg, ale súper nesplnil ani tento váhový limit a presiahol ho o 800 gramov," ozrejmil.

"Samozrejme, nechýbala primitívna poznámka, že mám strach s ním bojovať, lenže ja som tam priletel, navážil a bol pripravený s ním bojovať, z mojej strany boli všetky podmienky splnené, takže stačilo len, aby navážil a splnil už aj tak o 3 kg vyššiu dohodnutú váhu a videl by v zápase môj strach voči nemu, a neskúšal na mňa detské poznámky o strachu," hovorí Deák.

A to nebolo všetko.

"Nebolo to prvýkrát, čo nenavážil a stáva sa mu to často, a keď fighter, ktorý bojuje v bantamovej váhe (61,2 kg) nie je schopný navážiť ani 64 kg, tak v tejto váhe nemá čo robiť a patrí do 66 kg," poznamenal slovenský bojovník.

"Kerimov je pohodlný, lenivý, nedisciplinovaný a neprofesionálny fighter, ktorý by sa namiesto prežierania mal spamätať a chovať sa ako profesionál, ktorý pristupuje k príprave na zápas a spraveniu váhového limitu zodpovedne, a nie ako lajdák, ktorému sa nechce robiť váhu, tak kašle na to, veď aj tak to súper zoberie, a keď nie, tak ho vyprovokuje, že sa ho bojí.

Váhové kategórie sú z nejakého dôvodu, a keď niekto nie je schopný splniť limit, tak to asi nie je jeho váha a mal by ísť do váhy, ktorú bude schopný spraviť," uzavrel Deák kapitolu zrušeného zápasu.