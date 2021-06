Maďar nekľačí pred nikým. Bude sa v Budapešti na EURO znovu pískať?

Mnohí tvrdia, že politika nemá miesto na štadiónoch. Je pokľaknutie pred zápasom podľa vás politika?

V širšom chápaní politiky určite áno. Nie v zmysle dennej, straníckej politiky, ale je to vyjadrenie názoru v nejakej verejnej spoločenskej otázke. Takýto typ politiky bol podľa mňa vždy súčasťou futbalu. Hráči prostredníctvom futbalu môžu upriamiť pozornosť na určitú vec, môžu spraviť verejné gesto.

Pokľaknutie pred zápasom je spojené s konkrétnym americkým hnutím Black Lives Matter, ale ide o viacvrstvový akt: začal s tým počas hymny pred piatimi rokmi hráč amerického futbalu Colin Kaepernick.

V súčasnosti je veľmi ťažké určiť, že keď niekto pred zápasom pokľakne, robí to preto, lebo vo všetkom súhlasí s hnutím Black Lives Matter, ktoré má aj diskutabilné body, alebo má podobnú motiváciu ako Kaepernick, alebo takýmto spôsobom odmieta rasizmus či policajnú brutalitu… Jednou z možností je aj to, že kľačí preto, lebo v tejto chvíli sa to zdá byť najjednoduchším riešením.

V mnohých prípadoch sa z toho stáva aj prázdna póza. Robia to aj kluby, ktoré nerobia konkrétne opatrenia proti rasizmu a iba sa nečinne prizerajú, keď sa ich hráči stávajú obeťou rasistickej inzultácie.

Tiež si myslím, že keď je niečo povinné alebo veľmi pretláčané, tak to prestane byť gestom a stratí svoj význam. Chápem teda tie reprezentácie, ktoré nepokľaknú, no nechápem, prečo niekto vypíska tých, ktorí pokľaknú, lebo to považujú za dôležité. Pre mňa to bol najväčší šok.