Krutý výsledok pre Maďarsko, Ronaldo sa odpútal od Platiniho

Cristiano Ronaldo, strelec dvoch gólov Portugalska: "Najdôležitejšie je, že sme vyhrali. Bol to náročný zápas proti súperovi, ktorý veľmi dobre bránil, ale napokon sme dokázali dať tri góly.

Som vďačný tímu, že mi pomohol dva z nich streliť. Je skvelé, že sme vstúpili do turnaja za tri body, pretože nám to ešte viac posilní sebavedomie. Chceme v tom pokračovať."

Fernando Santos, tréner Portugalska: "Cestu za víťazstvom sme si trochu skomplikovali. Mali sme aspoň štyri šance na skorý gól a ak by sme nejakú premenili, bolo by to pre nás jednoduchšie. Čakal som iné Maďarsko, zatiahli sa príliš hlboko a my sme tlačili, tlačili a tlačili. Myslím si, že výsledok je spravodlivý."

Roland Sallai, útočník Maďarska: "Dali sme do toho všetko, fanúšikovia boli skvelí. V prvom polčase sme boli pod tlakom, ale v druhom sme sa snažili hrať viac aj dopredu a dať gól. Škoda záverečnej desaťminútovky, pri prvom góle sme mali veľkú smolu a to rozhodlo."