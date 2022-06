Zázračný? Mladý Slovák chce ukázať, že Angličania netárali

BRATISLAVA. Mal iba desať, keď ho objavil legendárny Ľubomír Moravčík.

„Ako deväť či desaťročný chlapec som začal dávať svoje videá na YouTube. Moravčík sa spojil s mojim otcom a následne som išiel na stáž do AS Saint-Étienne a Celticu Glasgow. Takto to začalo,“ vraví Martin Šviderský.

Odmalička o sebe počúval a čítal, že patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu.