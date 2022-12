Ronaldo sa lúči s MS. Maroko prekvapivo vyradilo favorizované Portugalsko

MS vo futbale 2022 - štvrťfinále

DAUHA. Futbalisti Maroka prekvapivo postúpili do semifinále MS vo futbale 2022. V štvrťfinálovom zápase porazili favorizované Portugalsko 1:0.

Hviezdny Cristiano Ronaldo sa do zápasového diania dostal po polčase, no ani on nepomohol svojmu tímu prebojovať sa medzi najlepšie štyri tímy sveta.

Futbalisti Maroka sa stali tretími semifinalistami MS v Katare. V súboji o účasť vo finále sa stretnú s úspešnejším tímom z dvojice Anglicko - Francúzsko.