Afriku pozná ako máloktorý Slovák: Titul pre Maroko? Možné je už všetko

„Zažil som zápas, na ktorom bolo 40-tisíc divákov, ale atmosféra úplne iná než v Európe. Diváci to nesmierne prežívali, bolo to emotívne a niekedy dosť nebezpečné,“ spomína na pôsobenie v severnej Afrike.

Maroko je prvým africkým semifinalistom v 92-ročnej histórii majstrovstiev sveta vo futbale. Čo na to hovoríte?

Myslím si, že sa to už očakávalo. Na viacerých šampionátoch, najmä na posledných dvoch-troch sa hovorilo, že raz už prerazí aj africký tím. To, že je to práve Maroko, je pre mňa trochu prekvapením.

Na druhej strane je to logické, pretože má v sebe africko-arabské prvky a zároveň veľa hráčov, ktorí hrávajú v Európe. Toto všetko sa spojilo dokopy, vrátane veľkej podpory celého národa. Hráči tvoria jednu rodinu a to sa odzrkadľuje na ich výkonoch a výsledkoch na ihrisku.