Kopal len na ulici. Hrdinovi Maroka zachránil kariéru kráľ

DAUHA. Vo finále EURO 2004 to bol Angelos Charisteas, ktorý strelil jediný gól zápasu a zabezpečil Grécku cennú trofej.

Bola to jediná strela do priestoru portugalskej brány. Obrana Grécka sa potom zabarikádovala a po famóznom výkone legendárneho brankára Antoniosa Nikopolidisa vyhrali Gréci 1:0.

Výsledok išiel do sveta, bol to obrovský šok. Podobný, ako dnes na MS 2022 v Katare. Portugalsko prekvapilo prehralo s Marokom 0:1 a na turnaji končí.

„Historický deň pre celý africký futbal. Som veľmi, veľmi šťastný, že sme dokázali zdolať silné Portugalsko. Mali sme problémy so zostavou, pre zranenia nám vypadli dvaja obrancovia, no hráči dali do toho všetko,“ tešil sa tréner Maroka Walid Regragui.