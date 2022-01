Futsalisti určite nevyhrajú, úspechom bude gól, vraví slovenská legenda

BRATISLAVA. Dlhé roky patril k neodmysliteľným oporám slovenskej futsalovej reprezentácie. Brankár Mário Gašparovič si nikdy na ME či MS ako hráč nezahral, hoci viackrát k tomu bol neuveriteľne blízko. Reprezentačnú kariéru ukončil v roku 2015, stále je však aktívny hráč v rakúskom klube Viedeň Walzer. Turnaj, na ktorom teraz pôsobia mnohí jeho bývalí spoluhráči z klubov aj reprezentácie si vychutnáva prostredníctvom televíznej obrazovky. Slováci hrali dobre Štyridsaťpäťročný brankár pozná kvality tímu nováčika na šampionáte dokonale, úspešné účinkovanie ho preto ani veľmi neprekvapilo.

"Samozrejme, EURO sledujem a užívam si to. Myslím si, že aj keď sa to nesmie povedať do médií, chalani išli na svoj prvý veľký turnaj s malou dušičkou. Ale nemali čo stratiť a v skupine podali naozaj dobré výkony. Zápas s Ruskom bol jasný, o tom nemusíme hovoriť. Dôležitý bol súboj s Poľskom. Poviem úprimne, čakal som, že vyhráme, aj sme viedli. Ale nakoniec bolo dôležité neprehrať a to sme splnili. Do zápasu s Chorvátmi sme išli s tým, že na postup musíme vyhrať a naozaj nám sadol deň," povedal v rozhovore pre TASR bývalý zberateľ majstrovských titulov so Slov-maticom FOFO Bratislava. Tím má dobrú chémiu Duel s Chorvátmi sa mu veľmi páčil: "Hráči hrali výborne, žila lavička, všetko sa zišlo v správny moment. Opäť úprimne, Chorváti nehrali tak dobre ako zvyknú. Majú už rozbehnutú generačnú výmenu, ja som tam poznal osobne len takých dvoch hráčov. Postup do štvrťfinále je super, veľmi sa teším." Ako brankár tiež pozorne sleduje výkony kolegov. S oboma bol aj klubový, resp. reprezentačný kolega, vzájomne si kryli chrbty vo veľkom množstve zápasov.

"Ťažko sa mi to hodnotí. ´Obi´ mal v prvom zápase zopár výborných zákrokov. Poviem tiež, že potom mu už nepomohli ani spoluhráči a aj on urobil zbytočnú chybu. Bolo vidieť, že je trochu nervózny, to je ale pochopiteľné. Môže stále zapracovať aj na rozohrávke. Marek bol v karanténe, vynechal zopár tréningov, preto chytal až v ďalších zápasoch. Možno aj bolo lepšie, že proti Rusom nechytal. Podľa mňa je komplexnejší brankár. Podržal mužstvo zákrokmi, oni podržali jeho a o toto presne ide. Tím má dobrú chémiu, je v ňom dobrá atmosféra, hráči sa dlho poznajú a sú kamaráti. Potom sa dostaví výsledok," domnieva sa Gašparovič, ktorý sa môže najkompetentnejšie vyjadriť na otázku, aký výkon má podať brankár v takomto zápase: "Aby uspel proti Španielom, musí byť úplne koncentrovaný, stále si očami hľadať loptu a dostať sa do tranzu. A potrebuje pomoc spoluhráčov pri blokovaní striel."