Hamšík: Je nádherné vysloviť, že som sa dočkal prvého majstrovského titulu

TRABZON. Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík po zisku titulu s Trabzonsporom priznal, že ním lomcovali emócie.

Jeho tím sa stal majstrom Turecka po dlhých 38-ich rokoch. Bordovo–modrí v 35. kole Süper Lig remizovali s Antalyasporom 2:2 a získali siedmy titul v histórii.

"Nie nadarmo sa hovorí, že najťažšie je urobiť posledný krok. Proti Antalyasporu sme dvakrát viedli, súper vyrovnal. My sme museli byť extrémne koncentrovaní. No dokázali sme to," povedal slovenský stredopoliar pre svoju oficiálnu webovú stránku.