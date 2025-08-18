Neúspech na MS má svoju daň. Zväz odvolal trénera reprezentácie

BRATISLAVA. Tréner Peter Barnišin už ďalej nebude viesť slovenskú reprezentáciu v malom futbale.
Skončil po vzájomnej dohode. O jeho nástupcovi rozhodne Výkonný výbor Slovenského zväzu malého futbalu v najbližšom období.
Barnišin v januári 2024 vystriedal v pozícii trénera národného tímu Branislava Škorca. Reprezentácia pod jeho vedením v roku 2024 vypadla na majstrovstvách Európy v osemfinále a na tohtoročných majstrovstvách sveta nepostúpila zo skupiny.
Ovládla však medzinárodný turnaj EMF Nations Games, a to v roku 2024 v Galante aj v roku 2025 v Košiciach.
V súťažných zápasoch na lavičke reprezentácie mal Barnišin bilanciu 12 víťazstiev a 3 prehry. Na pozícii asistentov zároveň končia Peter Ganczner a Vladimír Voroňák.
„Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať Slovenskému zväzu malého futbalu za príležitosť viesť národné mužstvo. Bola to pre mňa veľká česť.
Od môjho nástupu na trénerskú lavičku som od všetkých ľudí, s ktorými som spolupracoval, cítil maximálnu podporu a snahu posúvať malý futbal vpred. Z môjho pôsobenia si odnášam do ďalšej kariéry veľké množstvo skúseností.
Počas celého pôsobenia vládla v národnom tíme skvelá atmosféra. S realizačným tímom a hráčmi sme vytvorili skvelú partiu. Veľmi ma mrzí, že nám tohtoročné majstrovstvá sveta výsledkovo nevyšli a fanúšikom sme nepriniesli odmenu za podporu, ktorú sme od nich cítili.
Malý futbal, rovnako ako iné športy, vie byť však nevyspytateľný. Napriek tomu, že sme s oboma finalistami dokázali mesiac pred podujatím zvíťaziť, na samotnom šampionáte sa nám pôsobenie bohužiaľ nevydarilo.
Malému futbalu prajem do budúcna len to najlepšie a držím palce môjmu nasledovníkovi. Ďakujem všetkým fanúšikom, hráčom a realizačnému tímu,“ povedal Barnišin pre web SZMF.
„Chcem sa poďakovať Petrovi Barnišinovi a jeho celému realizačnému tímu za prácu počas uplynulých dvoch reprezentačných cyklov.
Ako celý tím odviedli tvrdú a poctivú prácu. Je však veľká škoda pre všetky strany, že sľubne vyzerajúce prípravy v oboch cykloch sa výsledkovo neprejavili aj na vrcholných podujatiach.
Ešte pred troma mesiacmi sme porazili Azerbajdžan, ktorý sa stal majstrom sveta a dnes informujeme o zmenách na trénerskom poste. Taký je však šport. Do budúcej trénerskej kariéry prajem Petrovi Barnišinovi množstvo úspechov.
Reprezentácia prejde v najbližšom období systémovou obmenou a na majstrovstvá Európy budeme maximálne pripravení,“ dodal Peter Králik, prezident SZMF.