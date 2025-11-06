Ruská lyžiarska federácia sa odvolala na súd. Chce, aby jej športovci súťažili v kvalifikácii ZOH

LAUSANNE. Ruská lyžiarska federácia (RSF) podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne v snahe zrušiť zákaz účasti jej lyžiarov a paralyžiarov v kvalifikačných podujatiach na nadchádzajúce ZOH.

Rada Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) v októbri hlasovala proti účasti ruských a bieloruských športovcov.

Voči rozhodnutiu sa podľa agentúry AP odvolalo šesť lyžiarov, šesť paralyžiarov a RSF.

CAS zatiaľ nepotvrdil, kedy by sa o odvolaní mohlo rozhodnúť. Isté však je, že pôjde tri mesiace pred začiatkom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo o urýchlené konanie.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožňuje športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť so štatútom „neutrálni športovci“, rovnako ako na minuloročných OH v Paríži.

MOV však tiež umožňuje medzinárodným federáciám v jednotlivých športoch rozhodnúť sa, či tento systém použijú vo svojich kvalifikáciách.

FIS účasť národným tímom Ruska a Bieloruska nepovolila, tento zákaz trvá od roku 2022.

