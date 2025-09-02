Česko hostilo MS v lyžovaní na tráve. Slovenská slalomárka siahala na medailu

Solídne výsledky dosiahla aj v ďalších disciplínach.

ŠTÍTNA NAD VLÁŘÍ. Slovenská reprezentantka v lyžovaní na tráve Nikola Fričová sa postarala o najlepšie výsledky slovenskej výpravy na majstrovstvách sveta v českej Štítnej nad Vláří.

V slalome skončila štvrtá, piata v obrovskom slalome i superkombinácii. V super-G obsadila siedme miesto.

„Na majstrovstvá sveta som išla s cieľom umiestniť sa v každej disciplíne do šiesteho miesta a to mi nevyšlo len v super-G. Som s výsledkami celkovo spokojná, aj keď to nakoniec dopadlo bez medaily.

Konkurencia je momentálne veľmi silná. Tak isto si myslím, že aj spolupráca s tímom bola super – či už s trénerom, vedúcimi výpravy alebo medzi nami dievčatami,“ zhodnotila svoje vystúpenie Fričová podľa tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).

