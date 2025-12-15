Zvládla deväť operácii a ľuďom dokazuje, že sa mýlili. Expertke z Vonnovej padla sánka

Ak by sa v polovici decembra udeľovali v zjazdovom lyžovaní krištáľové glóbusy, až tri by putovali do USA. A nielen zásluhou Mikaely Shiffrinovej.
Kým rodáčka z Vailu vedie celkové poradie Svetového pohára a ešte nenašla premožiteľku v slalome, líderkou zjazdu je jej nemenej slávna krajanka.
V 41 rokoch ohuruje lyžiarsky svet Lindsey Vonnová, ktorej deväť stotín chýbalo k tomu, aby v priebehu troch dní dosiahla v rýchlostných disciplínach vo švajčiarskom St. Moritzi kompletné pódium.
Titulky športových médií zahltila najmä piatkovým víťazstvom v zjazde. Po deviatich operáciách a s umelou časťou kolenného kĺbu nadelila druhej Rakúšanke Magdalene Eggerovej takmer sekundu.
"Zákulisné informácie naznačovali, že jazdí veľmi dobre. V St. Moritzi to vždy vedela, pódium bolo reálne, no rozdiel, akým triumfovala, bol prekvapením," hovorí pre Sportnet bývalá česká lyžiarka Klára Křížová.
VIDEO: Víťazná jazda Lindsey Vonnovej v zjazde v St. Moritzi 2025
Vonnová s traťou nebojuje
Vonnová ukázala svoje kvality najmä v strmej časti, kde prevalcovala konkurenciu. Zo šiestich desatín straty boli razom výrazne zelené čísla.
"Keď som videla tie časy, padla mi sánka. Traťou prešla mužským spôsobom, kým súperky s ňou bojovali. Nemala tendenciu pribrzďovať, lyže mala na hrane, v každom oblúku zrýchľovala a nerozhodili ju nerovnosti.
Má guráž nechať lyže ísť a nebojuje s tým. Naopak, v prípade Ester Ledeckej je vidieť, že s traťou bojuje, veľmi chce, ale je to na úkor plynulosti a rýchlosti," pokračovala účastníčka dvoch olympijských hier.
Veľký podiel na Vonnovej aktuálnej forme má aj nový člen tímu - Aksel Lund Svindal. Američanka priznala, že keď sa vlani po návrate trápila, práve legendárny nórsky zjazdár bol prvý, komu zavolala.
Mužský pohľad na lyžovanie a schopnosť vcítiť sa do kože pretekára sú podľa Křížovej veľmi cenné aj pre tak skúsenú lyžiarku, akou je Vonnová.
"Je to úžasné. Je milý, pokojný a vie toho veľa o lyžovaní. Vo všetkom mi pomáha a bavíme sa o detailoch. Je to ako trénovať s najlepším kamarátom, nie s trénerom. Je to zábava," povedala Vonnová pre Eurosport.
Vďačná, pokorná aj unavená
Vonnová je dnes v úplne inej situácii, ako bola pred dvanástimi mesiacmi. Vtedy nečakane ohlásila návrat na lyže a vhupla to rozbehnutej sezóny.
Nemala výsledkové očakávania a podstatné bolo, či dokáže lyžovať bez bolesti. Do tohto ročníka vstúpila oveľa viac pripravená, sebavedomejšia a opäť dokázala, že ľudia, ktorí spochybňovali jej návrat sa mýlili.
V talkshow Jimmyho Fallona priznala, že si veľmi cenila už druhé miesto, ktorým v Sun Valley ukončila predošlú sezónu. Teraz sa dočkala 83. víťazstva.
"Z pohľadu fanúšika a propagácie lyžovania som sa tešila, že sa vrátila. Ako bývalá pretekárka som si však hovorila, že to rozhodne nebude ľahké.
Ona je typ človeka, ktorý bude vždy športovať. Je to súčasťou jej života a myslím si, že Lindsey veľmi chýbal adrenalín, ktorý jej súťaženie dáva.
Je úžasné vidieť, že 41-ročná žena dokáže byť na takejto úrovni. V športe sme videli množstvo návratov, ale v zjazdovom lyžovaní je to unikát. Obdivujem ju a držím jej palce," hovorí Křížová.
VIDEO: Zábery z kariéry americkej lyžiarky Lindsey Vonnovej
Samotná Vonnová na sociálnych sieťach priznala, že odísť zo St. Moritzu s dresom pre vedúcu ženu zjazdu nebolo jej cieľom, ale berie to.
Okrem piatkového triumfu bola v sobotnom zjazde druhá za o dekádu mladšou Emmou Aicherovou a minulý týždeň ukončila štvrtým miestom v super-G.
"Tieto dni boli úžasné v mnohých ohľadoch. Všetka práca, ktorú sme za posledný rok odviedli, začína prinášať ovocie. Odnášam si množstvo pozitív, no zároveň sa vždy snažím byť lepšia. A môžem byť lepšia.
Sú veci, na ktorých musím popracovať, no som šťastná, vďačná, pokorná aj unavená. To najlepšie ešte len príde," uviedla Američanka.
Glóbus za zjazd? Má šancu
Jej hlavným cieľom je zúčastniť sa olympijských hier v Cortine d'Ampezzo 2026 a rozšíriť svoju zbierku cenných kovov pod piatimi kruhmi.
Kým vo Vancouveri 2010 získala zlato v zjazde a bronz v super-G, o osem rokov neskôr v Pjongčangu si v kráľovskej disciplíne vybojovala bronz.
"Veľa mladých pretekárok asi trošku preklína Lindsey, že sa teraz vrátila. Momentálne totiž patrí medzi adeptky na medaily na ZOH," vraví Křížová.
Vonnová sa ešte nerozhodla, či v talianskom stredisku uzavrie svoj návrat. Závisieť bude na tom, ako si bude stáť v poradiach Svetového pohára.
"Sezónu rozbehla výborne a ak by mala šancu na zisk glóbusu, bola by veľká škoda, keby to po olympiáde zabalila. Myslím si, že v zjazde má šancu.
Sofia Goggiová nie je taká dominantná ako v predošlých sezónach, ani Cornelia Hütterová nevyzerá byť v ideálnej forme a ďalšie rivalky ako Lara-Gutová Behramiová či Corinne Suterová sú zranené," tvrdí Křížová.
Najbližšie čaká Vonnovú zjazd a tiež super-G vo francúzskom Val d'Isere. V tomto stredisku dosiahla sedem triumfov, z toho štyri v zjazde.
"Trať je náročná. Časť idete v takom koridore, kde sú okolo vás len siete. Je tam tiež veľa kompresii a vĺn. Väčšinou to v tejto pasáži býva veľmi rýchle.
Určite môže Lindsey útočiť na pódium či víťazstvo. Som zvedavá, či predvedie výkony ako v St. Moritzi," dodala expertka Českej televízie.