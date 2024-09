Slovenský reprezentant prehral v úvodnom kole olympijského luku

Pre 24-ročného Ivana to bola druhá paralympijská účasť, v Tokiu 2020 obsadil v tejto disciplíne konečné 9. miesto.

Bol to tesné 4:6, keby som tam dal namiesto šestky deviatku, tak by som vyhral, ale bohužiaľ, spravil som chybu, musím za ňu pykať a poučiť sa," zhodnotil svoje vystúpenie v Paríži.

Ivan priznal, že úlohu zohral aj tlak a nervozita z veľkého publika, ktoré je v Paríži takmer na všetkých paralympijských súťažiach.

"Desiatky triafam bežne, ale na týchto podujatiach s veľkými štadiónmi je to iné. Nedá sa to natrénovať, dá sa to v podstate trénovať len tu počas súťaží.

Človek si musí zvyknúť na ten tlak a to publikum. My na to nie sme zvyknutí, pretože len na paralympiáde je toľko veľa ľudí. Máme na čom pracovať," vysvetlil.