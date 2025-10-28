Messi chce hrať na MS len ak mu to dovolí zdravie: Budem to zvažovať každý deň

MIAMI. Argentínsky futbalista Lionel Messi má záujem štartovať na MS 2026 (11. júna – 19. júla). Zároveň však dodal, že predtým, než sa definitívne rozhodne, bude počúvať svoje telo.
Kapitán majstrov sveta z roku 2022 dovŕši počas nadchádzajúceho šampionátu 39 rokov, no rád by bol súčasť tímu na ceste za obhajobou titulu. Uviedol to v pondelňajšom rozhovore pre NBC News.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty, ktorý pôsobí od roku 2023 v Interi Miami, sa chce na šampionáte predstaviť, iba ak bude stopercentne zdravotne v poriadku a vo forme.
„Hrať na MS je niečo mimoriadne a veľmi by som to chcel. Rád by som tam bol a chcel by som byť dôležitá súčasť tímu. Budem to zvažovať každý deň. Uvidím, či dokážem byť stopercentný a užitočný pre tím,“ konštatoval Messi.
Šampionát sa uskutoční v USA, Mexiku a v Kanade. Na severoamerickom kontinente pôsobí Messi od svojho príchodu z Paríža Saint Germain pred dvomi rokmi.
„Pravdou je, že sa mi na živote tu páči všetko,“ povedal Messi o Miami.
„Strávil som veľa času v Barcelone, ktorá je pre mňa výnimočným mestom. Vyrastal som tam a zažil tam veľa veľkolepých momentov. Je to mesto, ktoré nám chýba, ale Miami je mesto, ktoré nám umožňuje žiť veľmi dobre, užívať si život, deťom byť sami sebou a žiť deň za dňom,“ konštatoval Messi, ktorý odohral v argentínskej reprezentácii 195 a v nich nastrieľal 114 gólov.