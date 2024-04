Švajčiari trestajú najväčší talent. Neberú ho na MS, lebo odmietol juniorskú reprezentáciu

Talentovaný 19-ročný obranca bol suspendovaný. Dostal trest za to, že sa v rokoch 2022 a 2024 odmietol zúčastniť na majstrovstvách sveta do 20 rokov.

"Viete, do seniorského mužstva by pravdepodobne prišiel. A nie je to správne. Ak by som ho nominoval, stratil by som renomé aj autoritu v tomto tíme," dodal na margo Bichsela.