Olympiáda Tokio 2020 / 2021: K2 bojuje o postup, Tóth obhajuje zlato (minúta po minúte)

Olympiáda Tokio 2020 / 2021: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

00:30 Tóth bude potrebovať aj šťastie

"Ak do seba všetko zapadne, ako má, potom z toho môže vzísť dobrý výsledok. V príprave sme urobili maximum.

V pretekoch musí hlava aj telo fungovať stopercentne, no a budeme potrebovať aj kúsok šťastia. Na aké umiestenie to bude napokon stačiť, uvidíme v piatok. Maťo má určite na to, aby sa s najlepšími pobil o popredné umiestenie," myslí si tréner Matej Spišiak.