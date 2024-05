Boh držal ochrannú ruku dekádu a zrazu ju dal preč. Pred 30 rokmi zomrel Ayrton Senna

BRATISLAVA. V súbojoch a súperení v športe sú silné príbehy a stopy osobností. Niektorí športovci charizmou, nasadením a umením dokážu ľudí tak vtiahnuť do deja, že ich dvíhajú zo svojich sedadiel.

Podobnou osobnosťou bol Ayrton Senna. Trojnásobný majster sveta formuly 1 a jeden z najlepších pilotov v histórii.

Ak by ste koncom osemdesiatych rokoch chceli vytvoriť ideál. Bol by to on. Mladý, drzý, sympatický a neskutočne rýchly. Odmietal akceptovať priemernosť.

Túžil byť len prvý, druhé miesto preňho nedávalo žiadny zmysel.