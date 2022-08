VIDEO: Má to v krvi. Pozrite si unikátny smeč syna LeBrona Jamesa

Bronny preniesol loptu sám z vlastnej polovice na súperovu, pričom proti nemu stál iba jeden brániaci hráč, ktorý to nakoniec aj “schytal”.

Okrem neho na video so smečom reagovali aj iné hviezdy NBA, ako napríklad Stephen Curry, Ja Morant či Donovan Mitchell.

Samozrejme, vždy sa nájde niekto, komu sa takýto moment nepáči. Športový analytik Fox Sports a verejne známy kritik LeBrona Skip Bayless si rýpol do Bronnyho na Twitteri:

"Hej Bronny...pôsobivé. Ale tvoj otec by to zvládol ľavou rukou. Tentokrát ti to ešte prejde."