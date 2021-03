Miluje zimu, skoro ráno sa ponorí do jazera. Teraz má nahradiť Hamšíka

Pri neúčasti Mareka Hamšíka by mal byť práve Kucka hlavným lídrom.

"Skúšam, stále sa učím niečo nové. Zmenil som veľa vecí, pochopil som veľa vecí. Snažím sa ich aplikovať," prezradil Kucka v podcaste Boris and Brambor.

BRATISLAVA. Počas kempov národného tímu sa o siedmej ráno ponorí do studených Seneckých jazier. Juraj Kucka je otužilec, priznáva, že má rád zimu.

Rusi, Slováci a Slovinci sa zrejme pobijú o druhé miesto, ktoré zaručí postup do baráže.

Ak by sme vychádzali zo súčasnej situácie, tak Slováci nepatria medzi hlavných ašpirantov na postup zo skupiny H. Na šampionát priamo postúpi iba víťaz skupiny a hlavným favoritom je Chorvátsko.

Takýto rok Slovensko nezažilo

Spomedzi trojice je miernym favoritom Rusko. Kvalifikácia sa bude hrať od marca do novembra 2021.



"Takýto rok už futbal na Slovensku nezažije," vravel na brifíngu tréner Štefan Tarkovič.



"Odohráme komplet kvalifikáciu MS a finálový turnaj ME. To je rarita. Je to pre mňa veľká výzva. Verím, že toto mužstvo má svoju dušu a charakter," pokračoval Tarkovič.



Musí nájsť alternatívu za Mareka Hamšíka, ktorý je tvorcom hry národného tímu viac ako desať rokov.

Odkladá sa aj návrat Vladimíra Weissa, ktorý sa tiež zranil. Pre zápal mandlí nebude k dispozícii ani Stanislav Lobotka.

Uzatvára prvú stovku

Slováci odštartujú kvalifikáciu MS už v stredu (o 20.45 vysiela RTVS) v Nikózii.

Vo svetovom rebríčku FIFA figurujú na 34. mieste, Cyprus uzatvára prvú stovku.