Tarkovič o veľkom talente: Udivuje ma, že v Slovane nedostal šancu už skôr

Prečo odštartuje futbalová reprezentácia kvalifikáciu v Trnave? Ako vníma, že viaceré opory sú v kluboch iba náhradníci? Nakoľko je preňho prijateľný Miroslav Stoch? A aké problémy sú okolo Mareka Hamšíka? Aj na tieto otázky reagoval v rozhovore pre SPORTNET tréner slovenskej reprezentácie ŠTEFAN TARKOVIČ. Radia vám ľudia, koho máte v zápase postaviť? Futbal je svetový fenomén, inšpiruje milióny a preto je najpopulárnejší šport na svete. Veľa ľudí vie zaujať stanovisko k zápasu a práve to je jeho výhoda. Vyjadrujú sa k nemu fanúšikovia, odborníci i laici. Futbal ich priamo vťahuje do priebehu zápasu a je plný emócií.

Vážim si názor akéhokoľvek človeka. Každý môže futbal vidieť svojimi očami. Ťarcha rozhodnutia je však na mne, ja sa musím rozhodnúť pre správne riešenie, za ktoré musím zobrať aj zodpovednosť. Navyše, hodnotiť zápas po jeho konci je relatívne jednoduché. Pre mňa je obohacujúca akákoľvek komunikácia, dokonca aj tá negatívna. Ak je kritika konštruktívna, tak sa snažím z nej poučiť. Všeobecne ma rozhovory o futbale napĺňajú.

Čítate diskusie a komentáre na sociálnych sieťach? Nie. Už dosť dlho sa tomu nevenujem. Na základe osobnej skúsenosti ma analýza týchto príspevkov nikde neposunula. Je normálne, že každý tréner má svojich fanúšikov a tiež ľudí, ktorí by na jeho poste chceli vidieť niekoho iného. Je to slobodný názor každého. Snažím sa myslieť pozitívne a tým ovplyvniť svoju prácu, robiť maximálne zodpovedné rozhodnutia. Verím, že zafungujú pozitívne. Sociálne siete sú fenomén, ktoré dokáže ovplyvniť aj pohodu niektorých hráčov. Nemyslíte? Hráčom na základe vlastných skúseností odporúčam sústrediť sa na svoj výkon, svoj prístup k tréningu, zápasu či životospráve. To sú veci, za ktoré je hráč priamo zodpovedný a vie ich ovplyvniť. Názor fanúšika nemôže hráča ovplyvniť priamo. Ten sa formuje na základe toho, ako sa hráč prezentuje.

Niektorí tréneri užívajú tabletky na upokojenie. Proti Severnému Írsku vám išlo o postup na majstrovstvá Európy. Ako ste zvládli stres? Najlepší spôsob, ako sa so stresom vyrovnať, je byť zodpovedne pripravený na veci, ktoré môžete ovplyvniť. Ak som pociťoval nejaký tlak na moju osobu, tak to bolo skôr zo zodpovednosti k fanúšikom reprezentácie a Slovensku. Očakávania Slovákov sú vždy maximálne. Sme malá krajina a postup na vrcholné podujatie je pre ňu veľmi významný. Ak spravíte maximum pre to, aby ste sa na danú situáciu pripravili, tak sa v zásade stres stráca. Aj v minulosti sa veľa hovorilo o tlaku agentov na reprezentačného trénera. Skúšajú to na vás? Agentov akceptujem. Beriem ich ako neoddeliteľnú súčasť futbalu, kde patria podobne ako fanúšikovia, hráči, tréneri, funkcionári či sponzori. Sú dôležití, aby futbal fungoval na dobrej úrovni. Nikdy som sa však nenechal vystaviť tlaku agentov, ani sa tak nikdy nestane. S niektorými mám normálny vzťah, s mnohými sa osobne ani nepoznám. Agent Martina Valjenta sa do vás na jeseň na sociálnej sieti pustil. Vyjadril nespokojnosť, že jeho hráč nedostal príležitosť. Prekvapilo vás to? Nie. Každý má nárok na svoj názor. Je však otázne, ako ho kto prezentuje. Ja nepotrebujem mať vzťah s agentom hráča. Pre mňa je najdôležitejší vzťah s hráčom samotným. S Maťom Valjentom som si pred skončením zrazu situáciu vysvetlil a považujem to za ukončenú vec. To, že agent vyslovil nejaký názor, ktorý zdieľajú aj iní, ja neovplyvním. Skôr si myslím, že to nebolo úplne profesionálne a fér ku kabíne. Chýba mi tam rešpekt k ostatným Martinovým spoluhráčom, ktorých agent kritizoval. Hlavným zmyslom agenta by malo byť hráčovi pomôcť, vytvárať mu prostredie, aby hráč napredoval. Nemyslím si, že toto bol dobrý príklad. Za všetko hovorí postoj samotného hráča, čo si vzhľadom na vzájomný rešpekt hráčov v kabíne veľmi vážim.

Valjent patrí medzi hlavné opory RCD Mallorca, ktorá je lídrom druhej španielskej ligy. Sledujete ho, ako si počína? Pravidelne si vyhodnocujeme skauting všetkých hráčov. Máme ich rozdelených do skupín, podrobne sledujeme každého, o kom si myslíme, že by v reprezentácii mohol byť. Snažíme sa s nimi mať kontakt minimálne raz či dvakrát za mesiac. Martin Valjent sa dostal do najlepšej jedenástky druhej španielskej ligy, čo ma veľmi teší. Podobné ocenenie mal aj Milan Škriniar v Serie A. Je dôležité, aby hráči vo svojich kluboch hrávali a podávali stabilné výkony. Potom aj reprezentácia bude na tom oveľa lepšie. V Interi Miláno patrí medzi opory práve Škriniar, ktorý zvládol náročné obdobie. Ako to vnímate? Zrejme málo ľudí si uvedomuje, aký každodenný tlak je na hráčov vyvíjaný. Čím je klub bližšie k svetovej špičke, tým je enormnejší. Vo svetovom veľkoklube musí hráč každý deň bojovať o svoju pozíciu. Milan nie je výnimka. Veľmi dôležitá je mentálna odolnosť, aby hráč vedel situáciu správne vyhodnocovať. Motivácia a veľká konkurencia je v takýchto kluboch samozrejmosťou.

Ochorenie na Covid-19 ho vyradilo na mesiac z hry, ale správnym prístupom sa dokázal vrátiť a presadil sa do základnej zostavy Interu. Podobnú situáciu zažil v úvode svojho angažmán v Janove. Vzniknutú situáciu berie ako výzvu. Zahryzne sa a chce dokázať, že jeho miesto v základnej zostave je oprávnené. Inter presadzuje systém na troch stopérov a Škriniar hráva na kraji, čo mu spočiatku nebolo príliš po vôli. Čo vy na to? Kvalitný európsky hráč musí byť adaptabilný. Stratégia hry v zápase je záležitosťou trénera a jeho tímu. Vedieť sa prispôsobiť rôznym variantom herného systému je len výhodou. Podľa mňa Milan dobre zvláda spôsob hry, ktorým sa chce Inter prezentovať. Dôkazom je už spomenuté ocenenie.

Marek Rodák ani Martin Dúbravka vo svojich kluboch nechytajú. Je to veľký problém? Nenazval by som to ako problém. Rodák bol v takej istej situácii aj počas play off o postup na majstrovstvá Európy na jeseň 2020 a zvládol svoju pozíciu perfektne. Výrazne pomohol reprezentácii v najdôležitejších zápasoch. Ich momentálnu pozíciu beriem ako realitu. Obaja sú v kluboch, kde pôsobia dlhodobo. Tréneri aj funkcionári ich dokonale poznajú. Dúbravka stratil pozíciu vinou zranenia, ktoré trvalo dlhšie ako sa čakalo. Teraz je už fit, ale na jeho mieste sa medzitým uchytil Darlow. Martin má potrebnú kvalitu, ktorú už ukázal, takže šancu by mohol dostať. Brankárska pozícia je veľmi špecifická, ani pre trénera to nie je jednoduchá situácia. Premier League je najlepšia liga na svete a v dnešnej situácii, keď covid vyraďuje hráčov, sa môže stať všeličo. Chápem, že takéto veľké kluby potrebujú mať v kádri dvoch elitných brankárov. Plnohodnotných. Ani jeden z nich neprišiel o miesto pre zlé výkony. To je pravda. Rodák je vekovo mladší a Premier League zatiaľ vstrebáva. Pre nás je dobré, keď máme dvoch takýchto kvalitných brankárov. Ale nie je optimálne, že ani jeden z nich pravidelne nehráva. Do majstrovstiev Európy zostáva pol roka. Odporúčate reprezentantom, aby v prípade nízkeho vyťaženia radšej zmenili klub? Ktokoľvek z nášho tímu je hráčom k dispozícii. Na základe osobných skúseností môžeme hráčom poradiť. Samuel Slovák a Marek Mintál majú bohaté hráčske skúsenosti. Nie je však našou úlohou hráčom niečo odporúčať. Nepoznáme úplne do dôsledkov situáciu v klube. Každé takéto rozhodnutie je veľmi citlivé. Je to najmä o rozhodnutí samotného hráča. Práve tu vidím veľký význam hráčskeho agenta.

Marek Mintál (vľavo) a Štefan Tarkovič počas tréningu slovenskej reprezentácie. (Autor: TASR)

Jeden z kľúčových hráčov reprezentácie Stanislav Lobotka nastupuje v Neapola iba zriedka. Ani v reprezentácii nebol vo svojej koži. Ako vnímate jeho situáciu? Lobotka je vo veľkoklube, ktorý patrí medzi elitu talianskej ligy. Stačí sa pozrieť, aká je konkurencia je na jeho poste - Tiémoué Bakayoko a Diego Demme. Každý hráč Neapola patrí medzi elitu aj vo svojom národnom tíme. Nie je jednoduché sa tam presadiť. Každý z nich má iné prednosti a je typologicky iný hráč. Stano je každý deň vo veľmi kvalitnom tréningovom procese. Momentálne to tréner Genaro Gattuso vyhodnocuje takto. To, že nehráva v klube pravidelne, má, samozrejme, vplyv na jeho výkony v reprezentácii. Podľa mňa hrá úlohu aj to, na akej pozícii dostáva priestor. Stano naskakoval na poste osmičky a dokonca aj desiatky (ofenzívneho stredopoliara - pozn. red.). Jeho klasická pozícia je pritom šestka (defenzívny stredopoliar). Aj toto sú veci, ktoré ovplyvňujú nastavenie hráča. Je prirodzené, že futbalista, ktorý nehráva stabilne, nemá takú istotu a sebadôveru. Elitné kluby ako Neapol však pôsobia súbežne aj v troch súťažiach, čiže potrebujú mať široký káder. Nechcú púšťať kvalitných hráčov. Aj preto, že nikdy neviete, kto vám v momentálnej situácii vypadne. Ja by som si želal, aby to bol ten istý Stano Lobotka akého všetci poznáme. S hráčmi pravidelne komunikujete. Ako znášajú, že nedostávajú šancu, hoci sa ich tímom nedarí? Je to rozhodnutie trénera, čo hráč môže ovplyvniť jedine zodpovedným prístupom v tréningu a zápase. Musí byť dobre pripravený a v prípade šance musí ukázať, že má adekvátnu výkonnosť. Dúbravka, Rodák alebo Lobotka už prešli viacerým klubmi a vedia vyhodnotiť, v akej situácii sa nachádzajú, aké majú možnosti. Som si istý, že to nie je optimálne ani pre jedného z nich. V tejto súvislosti sa ponúka otázka. Je lepšie, keď hráč nastupuje v „menšom“ klube a horšej súťaži pravidelne? Alebo je lepšie, keď sa snaží svojou kvalitou uchytiť vo veľkoklube? Je ťažké predvídať, čo bude mať lepší dopad na jeho výkonnosť. Každopádne je táto problematika značne individuálna. Má otvorenú cestu do reprezentácie aj Miroslav Stoch, ktorý bol neprijateľný pre trénera Jána Kozáka staršieho? Každý tréner sa snaží nominovať najlepších hráčov. Tak, ako som sa vyjadril pred mojím prvým zrazom v pozícii hlavného trénera, tak budem postupovať aj naďalej. Ak Miňo Stoch bude v Lubine pravidelne hrávať, bude mať na svojom poste adekvátnu výkonnosť a bude spĺňať kritéria kladené na reprezentáciu Slovenska, určite sa s ním budem chcieť stretnúť a vysvetliť si jeho pohľad na reprezentáciu.

V anglickej lige nepôsobí s výnimkou dvoch brankárov žiaden slovenský futbalista. Prečo o nich nie je záujem? Na to môže mať vplyv veľa faktorov. Môže ísť o hráčsku typológiu, naši najlepší hráči sa presadili v Nemecku či v Taliansku. A tie tiež patria medzi najlepšie na svete. Veľkú úlohu zohráva aj tréner a jeho pohľad na futbal. Ale určite to súvisí aj s kvalitou. Anglická liga, čo sa týka rozpočtov klubov, je pred ďalšími štyrmi najlepších líg sveta asi o tridsať percent. Do Premier League tečú veľké peniaze z televíznych práv. Aj kluby zo spodnej časti tabuľky si dovolia kúpiť útočníka za dvadsať miliónov eur. Anglické kluby si tak dovolia vykúpiť hráča aj z veľmi kvalitnej súťaže. Na druhej strane sa výrazne v Anglicku presadili viacerí Slováci. Martin Škrtel, Stanislav Varga, Szilárd Németh, Vladimír Kinder, verím, že pribudnú ďalší. Aké možnosti vám ukazuje slovenská liga? Máme ju zmapovanú najlepšie, keďže tu žijeme. Problém je konfrontácia hráčov, ktorí vyzerajú v našej lige veľmi dobre, s európskym futbalom. Slovenská liga futbalistu až tak nepreverí. Je otázne, či ho pripraví tak, aby vo vysokej intenzite mohol za národný tím opakovane podávať dobré výkony. Som však presvedčený, že aj v našej lige sa nájdu hráči, ktorí si výkonnosť v reprezentácii obhája. Ide o pozície, kde máme menšiu konkurenciu hráčov. Reprezentácia dlhodobo hľadá hrotového útočníka, ktorý má streleckú fazónu. Šéf Slovana Ivan Kmotrík vyhlásil, že Dávid Strelec má na to, aby si zahral na majstrovstvách Európy. Čo si o tom myslíte? Hráčov budem nominovať na základe ich výkonnosti a nie podľa vyjadrení či tlaku agentov a funkcionárov. Samozrejme, že sledujeme aj Strelca. Už pred posledným zrazom sme sa rozhodovali, či bude súčasťou reprezentácie. Je to jeden z najtalentovanejších hráčov slovenskej ligy. Iba ma udivuje, že už v minulosti nedostal v Slovane väčší priestor, ktorý si určite zaslúži. Verím, že bude pravidelne nastupovať v základnej zostave a bude strelecky efektívny. Jedine tak si otvorí dvere do reprezentácie. Na pozíciu hrotového útočníka je v reprezentácii malá konkurencia. Po odchode Adama Nemca nemáme typologicky podobného hráča. Hráči, ktorí pôsobia v Európe sa výraznejšie nepresadzujú. Pavlovi Šafrankovi sa celkom darí v Rumunsku. Róbert Boženík sa po zranení už viackrát objavil na lavičke Feyenoordu. Verím, že mu tréner čoskoro dá šancu. Michala Ďuriša máme na Cypre, no pravidelne nehráva. Samo Mráz sa začína presadzovať v Lubine. Bol by som rád, keby sa konkurencia na tomto poste zvýšila a posúvala hráčov ďalej.

Najlepším strelcom slovenskej ligy je Filip Balaj zo Zlatých Moraviec. Aké sú jeho šance? Aj on bol v portfóliu hráčov, ktorých sme sledovali. Závisí od momentálnej situácie a skladby tímu na danom poste. Je fajn, že hráči v našej lige majú motiváciu. Otázkou je, či kvalita, intenzita a najmä úroveň zápasov hráča pripraví na medzinárodnú konfrontáciu. Veľa z nich pôsobí v našej lige veľmi dobre, ale po prechode do kvalitnejších klubov sa nepresadí. Marek Hamšík dlho nehral na klubovej úrovni súťažný zápas. Ako to s ním vyzerá? V polovici januára mal odísť do Číny a následne absolvovať štrnásťdňovú karanténu. Mal logistický problém s odchodom. A nebol sám. Viac hráčov aj členov realizačných tímov z Európy malo problém sa do Číny dostať. Marek je v špecifickej situácii, lebo liga sa v Číne začne až po úvodných zápasoch kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta (Slováci štartujú kvalifikáciu 24. marca na Cypre, pozn. red.). Čaká na neho dlhá príprava v domácich podmienkach a verím, že príde dobre pripravený.