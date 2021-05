Thank you, Mr. Hanlon. Slovákom pomohli v minulosti Dáni i Bielorusi

Ani jeden z týchto tímov nemá istý postup do štvrťfinále. Hoci Rusi s dvanástimi bodmi k nemu majú bližšie ako Švédi, ktorí majú v tabuľke deväť bodov.

RIGA, BRATISLAVA. Bude to zápas, ktorý môže rozhodnúť o postupe slovenských hokejistov do štvrťfinále majstrovstiev sveta v Rige.

Navyše je to pre Švédov posledný zápas v základnej skupine. Ak ho nevyhrajú v riadnom hracom čase, budú sa tešiť nielen Rusi, ale aj Slováci.

Slovenskí fanúšikovia teda budú v pondelok drukovať Rusom i Dánom. Nebude to žiadna novinka. Už aj v minulosti na svetových šampionátoch rozhodovali o osude Slovenska iní.

Ak totiž Švédi nezískajú tri body, slovenská reprezentácia bude mať istý postup do štvrťfinále už pred utorkovým zápasom proti Česku.

Naposledy v roku 2017 na MS v Kolíne nad Rýnom. Bol to zápas Dánska proti Taliansku. Dáni vedeli už pred turnajom, že vypadnúť nemôžu, keďže na ďalší rok organizovali šampionát.

Slovenskí hokejisti po zápase so Švédskom na MS v hokeji 2021. (Autor: TASR)

Taliani mali len bod, ktorý získali po prehre so Slovenskom 2:3 po predĺžení. Znamenalo to, že keby vyhrali nad Dánskom v riadnom hracom čase, zachránili by sa v elitnej kategórii na úkor Slovenska.

Po dvoch tretinách bolo stále 0:0. Taliani žili a slovenskí fanúšikovia v hľadisku boli poriadne nervózni.

„Prežívame to, akoby práve hrali slovenskí hokejisti. Verím, že Dáni strelia gól, čím nám pomôžu k záchrane,“ hovorila fanúšička v slovenskom drese.

Zigo: Padol nám kameň zo srdca

Až v 58. minúte Dáni využili presilovku a strelili gól. V aréne sa ich fanúšikovia tešili spolu so slovenskými. Onedlho si Taliani dali aj vlastný gól a Slováci mohli oslavovať.