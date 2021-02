Predtým na grandslame nehral, teraz zdolal favorita. Som uchvátený, vraví expert

Dvadsaťsedemročný Aslan Karatsev sa zasmial. Dobre vedel, že najväčšou zbraňou Ruska boli hlavne jeho mladší spoluhráči z elitnej desiatky Daniil Medvedev a Andrej Rubľov. Vyhrali všetky dvojhry. Do zápasu za stavu, keď ešte nebolo rozhodnuté, tak nemusel nastúpiť ani raz.

MELBOURNE. "Aslan, nežartujem, mal byť našou tajnou zbraňou do štvorhry," hovoril o ňom jeho krajan, momentálne najlepší ruský tenista, Daniil Medvedev po tom, čo spoločne vyhrali ATP Cup.

"Ťažko som potom získaval sebadôveru. Skutočne to pre mňa nebolo ľahké," citovala Rusa webstránka ATP.

"Je to neuveriteľný pocit, najskôr som uspel v kvalifikácii, potom som šiel kolo po kole. Hrám tu výborný tenis. Prešiel som si v posledných troch rokoch náročným obdobím, som šťastný," hovoril v pozápasovom rozhovore Karatsev.

"Bola to dlhá cesta, je za ňou veľa práce," hovoril akreditovaným médiám na Australian Open.

Teraz je iba piatym kvalifikantom za posledných 21 rokov, ktorý sa dostal na grandslame do štvrtého kola.

Na Australian Open sa musel prebojovať cez kvalifikáciu. Doposiaľ na celom turnaji stratil iba jeden set. Aj to bolo ešte v prvom kole kvalifikácie.

Na challengeroch na konci minulej sezóny prehral z dvadsiatich zápasov iba dva. "Samozrejme, keď vyhrávate, dodáva vám to dôveru. Cítite sa viac v pohode, keď idete na kurt," citovala Karatseva oficiálna webstránka ATP.

Chvália ho Schwartzman, Rubľov aj Gilbert

Už teraz je však jasné, že Karatsev sa po Australian Open sa dostane premiérovo do prvej svetovej stovky. Momentálne má takmer istú 85. pozíciu. Ak by aj v ďalšom kole vypadol, šanca, že by sa ešte pred neho niekto dostal, je minimálna.

"Robil všetko správne. Dobre sa pohyboval, skvele triafal údery, ja som zas nemal svoj deň. Naozaj si zaslúžil vyhrať," chválil Karatseva po zápase jeho súper Diego Schwartzman.