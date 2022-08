Skupiny na MS v hokeji do 20 rokov 2022: Slovensko obsadilo konečné 9. miesto

EDMONTON. Slovenskí reprezentanti obsadili konečné 9. miesto na MS v hokeji do 20 rokov 2022. V skupine A skončili na poslednom piatom mieste a nepostúpili do štvrťfinále.

O ich konečnom umiestnení rozhodol vyšší počet získaných bodov než posledný tím zo skupiny B. Rakúsko totiž nemá na konte ani jeden.

Slováci nepostúpili zo skupiny po deviatich rokoch, prvý raz od zavedenia súčasného formátu. Predtým sa zo skupiny nedostávali vždy, no mohol za to fakt, že z piatich mužstiev sa do ďalšej fázy prebojovali len tri.