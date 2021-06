Záruba: Preboha, hlavne nech Nemec nejde niekam, kde bude siedmy bek

Ako mužstvo ste pôsobili odhodlane, s jasným cieľom. A zrazu sa to v posledných dvoch zápasoch vytratilo. Neviem, čo sa stalo, ale to nebolo Slovensko ako predtým.

To určite. Ak tí chlapci budú naďalej pracovať. Povážme, koľkí hráči spravili obrovský krok vpred za jednu sezónu. A to nehovorím len o tínedžeroch.

Nevidím do vnútra vášho tímu, rovnako ako som nevidel do toho nášho, keďže sme nemali k hráčom prístup. Posledných päť - šesť dní Slovenska na turnaji však bolo iných ako predtým.

V NHL, ak na ňu chcú pomýšľať, to totiž bude ešte omnoho náročnejšie, najmä na výdrž, konzistenciu výkonu. Na majstrovstvách sveta sa všetko odohrá za dva týždne, v zámorí je toto tempo nalinajkované na niekoľko mesiacov. Zistili, čo je to veľký hokej. Teraz sa mu musia prispôsobiť a makať oveľa viac.

Áno, ale musia to naďalej potvrdzovať. Teraz zistili, že majú na to hrať na svetovej úrovni. Zistili však aj to, čo im k veľkému hokeju ešte chýba z fyzickej či psychickej stránky.

Nemec má sedemnásť a v Nitre hráva presilovky. Je vidno, ako veľmi mu to pomohlo. Nech tam zostane a hráva ich naďalej, alebo keby predsa len prestúpil, tak do klubu, kde bude hráčom na presilovku. Preboha, hlavne nech nejde niekam, kde bude siedmy bek, to by bola veľká škoda. Možno by nebola zlá voľba ani kanadská juniorka.

Slovenských fanúšikov i médiá zaskočil odchod útočníka Pavla Skalického po šiestom zápase domov na svadbu. Čo si o tom myslíte?

No, ten jeho odchod bol trochu kuriózny. Prekvapilo ma to. Športovci riešia tieto veci zväčša odkladom, ak idú na veľkú akciu. Ale nevieme, ako to má zariadené v osobnom živote. Samozrejme, prajeme mu všetko najlepšie. Ak to už nešlo zmeniť, čo sa dá robiť. To musí vedieť on.