Kanade sa štvrťfinále vzdialilo, musí sa spoliehať na pomoc iných

Góly: 2. Pirri (Vilardi, Ferraro), 29. Comtois (Co. Brown, Beaudin) – 22. Ruotsalainen, 56. Ruotsalainen (Lundell, Ojamäki), rozhodujúci nájazd Ruotsalainen

RIGA. Hokejisti Kanady prehrali vo svojom siedmom zápase na MS v hokeji 2021 a výrazne sa znížili ich šance na postup do štvrťfinále turnaja.

Kanaďania sa ziskom bodu posunuli pred Kazachstan na tretiu priečku tabuľky skupiny B, ale svoj osud nemajú vo svojich rukách.

Na to, aby postúpili do štvrťfinále potrebujú, aby sa zápas medzi Nemeckom a domácim Lotyšskom nepredlžoval. Prípadná remíza po 60 minútach posúva do vyraďovacej časti turnaja obe mužstvá.