Na žinenke kraľoval, z telocviku mal dvojku. Lohyňa vždy hľadal ťažšiu cestu

Mal som nádherné detstvo. Odohrávalo sa v 70.rokoch minulého storočia, behali sme po lúkach, záhradách, asi do desiatich rokov sme mali voľnosť, čo nám umožňovali naši rodičia. Cez leto sme hrávali futbal, v zime hokej, naháňali sme sa po vonku, hrali sa na schovávačku, neustále sme boli v pohybe.

So zápasením začínal v Prievidzi, neskôr pôsobil v Rudej hvězde Praha, Dunajplavbe Bratislava a v nemeckom Goldbachu.

Potom dostal otec prácu v Prievidzi, kam sme sa z Handlovej presťahovali, museli si nájsť nových kamarátov a nové príležitosti na vybláznenie sa. Až sme zakotvili v Sokolovni, ktorá bola od domu zopár minút pešo, a práve tu som sa dostal k zápaseniu. Je možné, že ak by sme mali k domu bližšie hokejový alebo futbalový štadión, tak skončím tam.

Na druhej strane, keď som po úspešnej olympiáde v Soule prišiel navštíviť rodičov, a spomínanú susedu som stretol vo výťahu, tak mi hovorí: „Tie roky za to stáli.“ Ten buchot a utrpenie, čo museli aj oni počúvať, stáli za tú olympijskú medailu.

So zápasením ste začínali ako 10-ročný v Prievidzi, ktorá je, okrem basketbalu, známa aj silnou zápasníckou tradíciou. Výrazne ste na seba upútali najmä v roku 1983, keď ste na majstrovstvách sveta juniorov získali striebornú medailu. Čo ste robili inak ako vaši rovesníci, čo vám pomáhalo dosahovať úspechy?

Pamätám si, že keď som bol raz v Tbilisi na turnaji, tak ma po vážení zobrali do izby, kde bolo asi 15 Rusov. Hovorili tam o mne, že pripravujú ďalšieho majstra Európy (smiech). S takýmito ľuďmi som sa stretával, obohacovali ma nielen zo zápasníckej, ale aj z ľudskej stránky.

Vojenskú službu ste si odkrútili v Rudej hvězde Praha, v pravdepodobne najlepšom zápasníckom klube bývalého Československa. Pôsobili tam aj vaši predchodcovia, Dan Karabín a Július Strnisko. Ako vás formovalo toto obdobie?

Už v mladosti sa mi podarilo dosahovať veľmi pekné výsledky, pozornosť som na seba upútal na spomínaných juniorských MS 1983. Keď sa rozhodovalo o tom, kam pôjdem na vojenčinu, v hre bola najmä silná RH Praha, kde už pôsobili Daniel Karabín ako juniorský a seniorský majster Európy, a aj Július Strnisko. Obaja získali na OH 1980 v Moskve bronzovú medailu.

Ja som v tom čase vážil 80 kg a bojoval o mňa aj Trenčín, ktorý sústreďoval najmä zápasníkov s nižšou váhou do 84 kg, pričom Praha vychovávala zápasníkov vyšších váhových kategórií. Ja som sa aj napriek tomu dostal do Prahy a bol to výborný krok, keďže som mohol rásť popri borcoch ako Karabín a Strnisko.

V RH Praha sa vytvorila vynikajúca partia, v roku 1985 sa k nám pridal aj môj brat, s vyštudovaným trénerským titulom z Bulharska. Už po pol roku dostal šancu stať sa hlavným trénerom a potiahol nás k úspechom.