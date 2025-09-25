Löw kritizuje návrh rozšírenia MS vo futbale. Je to úplne prehnané, hovorí

Joachim Löw.
Joachim Löw. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. sep 2025 o 11:01
Nápad podporuje aj prezident FIFA.

BERLÍN. Bývalý tréner nemeckej reprezentácie Joachim Löw kritizoval návrh rozšíriť majstrovstvá sveta vo futbale na 64 účastníkov v roku 2030.

„Myslím si, že je to úplne prehnané. Z pohľadu trénera to vnímam veľmi kriticky, pretože zdravie a kvalita hráčov musia byť vždy na prvom mieste. Štyridsaťosem tímov je už samo osebe stratou kvality, bez toho, aby som chcel menšie tímy uraziť.

Ale majstrovstvá sveta či Európy žijú z vysoko kvalitných zápasov. To je to, čo ľudia chcú vidieť,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Löwa pre televíziu Nitro počas prenosu stretnutia Európskej ligy medzi Freiburgom a Bazilejom.

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino sa v utorok večer v New Yorku stretol s prezidentom Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) Alejandrom Dominguezom a ďalšími juhoamerickými funkcionármi, aby diskutovali o návrhu rozšíriť MS na 64 tímov v roku 2030.

Návrh bol prvýkrát predstavený v marci delegátom z Uruguaja počas online mítingu Rady FIFA.

Podľa argentínskeho denníka La Nacion zorganizoval míting Infantino, ktorý tento plán podporuje. Už najbližšie MS v USA, Mexiku a Kanade prinesú rozšírenie z 32 na 48 účastníkov.

