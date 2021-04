Diváci na tribúnach? Stačil Šatanov šarm a hneď to išlo, hnevá sa politička

Podľa jej slov sa o to isté asi štyri mesiace pokúšal aj štátny tajomník MŠVVŠ pre šport Ivan Husár (SaS), no konzílium odborníkov presvedčil až "Šatanov šarm".

"Trošku nerozumiem tomu, keď človek argumentuje, že otvorme terasy, lebo podľa Covid automatu sú ukazovatele na otváranie terás, tak je to reprodukované ako najväčšie riziko na svete.

A o tri dni neskôr sa otvorí štadión pre tisíc alebo dvetisíc ľudí a to je akože v poriadku, lebo existuje nejaká štúdia," prízvukovala Bittó Cigániková.

Podľa nej má otváranie štadiónov slúžiť ako štúdia pre epidemické konzílium. Tá by mala poslúžiť ako pomôcka pri ďalšom uvoľňovaní opatrení.

"My sa z toho tešíme, len by to malo ísť podľa pravidiel. Pri terasách a fitness centrách to bolo podľa pravidiel, dokonca sme boli prísnejší, akoby sme mali byť. Ale nemali by sme uvoľniť všetko naraz," poznamenala.

Časť o športe v čase 14:25