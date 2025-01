Bučanie fanúšikov nahnevalo bývalú českú hviezdu. Voráček upratal Kanaďanov jedným statusom

OTTAWA, PRAHA. Vždy, keď sa dotkol puku, nasledovalo hlasné bučanie tribún. Český útočník Petr Sikora sa počas MS v hokeji U20 2025 stal terčom negatívnych emócií tisícok kanadských fanúšikov. Sikora bol jedným zo strojcov úspechu pri českom bronzovom ťažení počas juniorského šampionátu. Predovšetkým vo štvrťfinále, kde skóroval pri výhre 3:2 nad domácou Kanadou.

To však nebol dôvod hnevu priaznivcov javorových listov. Neskôr v spomínanom zápase prišiel súboj, pri ktorom ho Cole Beaudoin zasiahol do stehna a poslal tvrdo na ľad.

Sikora sa niekoľko minút zvíjal v bolestiach na zemi a skončil v opatere lekárov. Rozhodcovia si zákrok prezreli na videu a usúdili, že Beaudoin dostane trest 5 minút a do konca zápasu. Práve tento moment rozohnil plné hľadisko Canadian Tire Centre. A neprotestovali iba fanúšikovia. „Nielen, že to nemal byť vyšší trest. Dokonca si nie som istý, že to malo byť vylúčenie. Sledujte, ako koleno prechádza uprostred a je to stehno na stehno. Mal to byť v najhoršom prípade dvojminútový trest,“ argumentoval komentátor TSN Bob McKenzie.

Sikora po zákroku Kanaďana zamieril s pomocou spoluhráčov do útrob štadióna, no po niekoľkých minútach sa vrátil a ešte zasiahol do päťminútovej presilovky. To sa kanadským fanúšikom nepáčilo a na každý dotyk puku českého hráča reagovali bučaním. Podobné chvíle sa zopakovali aj v semifinále proti USA. Kamery si v hľadisku dokonca vybrali fanúšičku, ktorá třineckému útočníkovi venovala transparent s nápisom „Ako je na tom tvoje koleno?"

Správanie kanadských priaznivcov poriadne nahnevalo aj bývalého českého útočníka Jakuba Voráčka. Ten sa proti takémuto správaniu tvrdo ohradil na sociálnej sieti X. „Tú kravu, čo vytvorila ten nápis, by som postavil na modrú čiaru a v plnej rýchlosti by som ju trafil kolenom na stehno. A potom by som ju posadil naspäť, nech si užije hokej,“ komentoval transparent bývalý útočník Philadelphie a Columbusu.

Piskot fanúšikov si Sikora vyslúžil aj počas súboja o 3. miesto. Dokonca aj vtedy, keď mu na krk vešali bronzovú medailu. Mladý hokejista si z toho ťažkú hlavu nerobil a fanúšikom s úsmevom zamával. Voráček ale opäť neostal chladnýa pridal ďalší status.

„Keď bude nabudúce plný štadión Kanaďanov bučať na 19-ročného chlapca, pretože to tvrdo schytal kolenom do stehna, tak si spomeňte, že mužstvá Kanady sa musia sprchovať v šortkách," pokračoval v kritike Voráček. Narážal tým na dokument vydaný Hockey Canada v roku 2023, ktorý je určený všetkým mládežníckym tímom spadajúcim práve pod Kanadský hokejový zväz. V materiáli ohľadom pravidiel správania sa v šatni sa uvádza, že všetci účastníci majú mať právo na prístup k bezpečným, inkluzívnym a spravodlivým priestorom na obliekanie.