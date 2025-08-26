Českému expertovi padol do oka slovenský obor. Potrebovali by sme ho, tvrdí

BRATISLAVA. „Prehra so Španielskom vo vás zanechá množstvo ľútosti," tvrdil kouč Lotyšov Luca Banchi o mimoriadne nešťastnom zápase.
Uznávaný basketbalový tréner si po zdolaní slovenskej reprezentácie v kvalifikácii na ME v basketbale vydýchol a dodal: „Zaslúžite si viac než ukazuje zápasová bilancia."
Zverenci vtedajšieho trénera Slovenska Aramisa Nagliča neprešli v náročnej skupine cez Lotyšsko, Španielsko a Belgicko.
„Belgicko ide po šiestykrát na ME, Lotyšsko je piata najlepšia reprezentácia v Európe. Pripustím tak minimálny negativizmus, pretože chlapci do toho dali všetko,” priznal o kvalite súperov Naglič.
Pekný odkaz vyslovil jeho náprotivok Banchi: „Želám vám, aby ste sa dostali na vyšší level a verím, že pre slovenský basketbal prídu lepšie časy."
Nepostúpiť by bolo sklamanie, tvrdí český novinár
Prešlo niekoľko mesiacov a slovenskí basketbalisti vypadli už v predkvalifikácii na MS 2027 v Katare. Najbližšie sa tak predstavia v novembrovej predkvalifikácii na ME 2029.
Ešte predtým sa ale dozvieme to, ktorá z európskych krajín sa na tomto turnaji bude hrdiť titulom súčasného majstra Európy.
Už v stredu (27. augusta) totižto vypukne EuroBasket 2025, na ktorom nebudú chýbať naši susedia Poľsko či Česko.
Zatiaľ čo sa slovenským reprezentantom v ére samostatnosti stále nepodarilo prebojovať sa na finálny turnaj, pre český národný tím pôjde o siedmu účasť, z toho piatu v rade.
„Nepostúpiť by bolo sklamanie," vraví pre Sportnet český basketbalový novinár Jakub Plaskura z portálu iSport.cz.
„Tým, že sa rozširuje počet účastníkov na EuroBaskete, tak je jednoduchšie sa tam dostať. Nechcem rozprávať, že z kvalifikačnej skupiny s Holandskom a Veľkou Britániou sa muselo postúpiť, no všetko k tomu smerovalo," dodal.
Chýbajú skúsení lídri
České mužstvo sa na turnaji bude musieť zaobísť bez dvojice skúsených ťahúňov, a to rozohrávača Tomáša Satoranského a pivota Jana Veselého.
„Tím príde o skúsenosti a obrovskú kvalitu," vraví novinár a vysvetľuje: „U Veselého sa už dlhšiu dobu vedelo, že pre zdravotné problémy nepríde. Satoranský prišiel na reprezentačný zraz so zdravotnými problémami, ktoré si priniesol z Barcelony.
V prípravnom zápase proti Španielsku sa ukázalo, že je to horšie než sa pôvodne zdalo. Bohužiaľ sa nedokázal dať dokopy. Akcie českého tímu tak veľmi klesli. Keď Portugalci zistili, že nám chýba Satoranský, zdvihlo sa im sebavedomie."
Práve s Portugalskom odohrá Česko prvý duel na šampionáte (v stredu 27. augusta o 13.45h). Tímy sú rozdelené do štyroch skupín po šesť krajín, pričom prvé štyri postupujú do vyraďovacej fázy.
„Ak sa postúpi zo skupiny, pôjde o veľký úspech," tvrdí Plaskura a pokračuje: „Tím má kvalitu, ale je v ňom množstvo mladých hráčov, ktorí nemajú toľko skúseností."
Čechov potiahne hráč z NBA
Okrem Portugalska majú Česi najbližšie vo svojej skupine k Estónsku, zatiaľ čo ďalšie tri celky sa zdajú byť o minimálne úroveň vyššie.
„Neviem, čo by sa muselo stať, aby sme prekvapili Srbov. Lotyši a Turci sú papierovo nad nami. Vidím to teda na boj o štvrté miesto," doplnil novinár.
Našich západných susedov povedie za postupom zo skupiny jediný súčasný český hráč v NBA Vít Krejčí, ktorý sa predstavil na európskom šampionáte už pred troma rokmi.
„Mal tam zdravotné problémy. Neodohral toho toľko, ako sa očakávalo. Teraz to bude inak," vraví Plaskura.
Krejčí sa odvtedy stal plnohodnotným článkom svojho tímu v NBA Atlanta Hakws, za ktorý odohral vo vlaňajšej sezóne 57 zápas, v ktorých priemeroval 7,2 bodu, 2,7 doskoku a 2,6 asistencie na duel.
Hodil by sa im slovenský pivot
„Etabloval sa v NBA a má za sebou vydarenú sezónu. Je to chlapec, ktorý má veľmi dobre zrovnané myšlienky. Nemá hviezdne maniere, pričom hráč z NBA by ich mohol mať," myslí si novinár a dodáva:
„Hovoril mi, že si musel zvykať na menšiu vzdialenosť streľby za tri body oproti NBA. Snáď uvidíme toho Víta Krejčího, ktorého v Česku všetci čakáme."
Zatiaľ čo sa českí priaznivci môžu tešiť na basketbalové leto, na Slovensku musíme naďalej dúfať, že sa čoskoro dočkáme vytúženého postup umedzi európsku smotánku.
„Sledoval som vašu nedávnu predkvalifikáciu," priznal Plaskura s tým, že vyzdvihol dve mená.
„Máte šikovných hráčov. Najmä Tima Malovca a Tomáša Pavelku. Pavelka je vďaka svojej výške (216cm) typ hráča, ktorého by sme potrebovali do českej reprezentácie. Slovenský basketbal je v tejto chvíli o level nižšie od toho českého, ale potenciál máte," zakončil expert.