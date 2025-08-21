V Srbsku reprezentujú aj na jednej nohe. Na Slovensku hráči radšej dovolenkujú, tvrdí kouč

BRATISLAVA. V poslednej štvrtine zápasu sa síce dostali do vedenia, no strata energie a kopiace sa chyby v útoku či obrane ich stáli zápas.
Slovenskí basketbaloví reprezentanti podľahli v dueli o postup do riadnej kvalifikácie MS v basketbale 2027 v Katare na domácej pôde Ukrajine 86:98.
„Nevzdali sme sa, dotiahli sme to, ale odišli nám sily. Prispeli k tomu hlúpe a zbytočné chyby, ktorými sme sa sami pripravili o víťazstvo," zhodnotil záver duelu rozohrávač Šimon Krajčovič.
Len v záverečnej desaťminútovke stratili Slováci osem lôpt. „O jedno, dve lepšie rozhodnutia v útoku alebo obrane a mohli sme súperovi odskočiť," myslí si Krajčovič o úvode poslednej štvrtiny, v ktorej poslal slovenský tím strelou za dva body do vedenia.
V Srbsku chodia reprezentovať aj s jednou nohou
Duely proti Ukrajine a Švajčiarsku boli prvými pod vedením nového reprezentačného trénera Olivera Vidina.
Srbský kouč nemal k dispozícii množstvo reprezentačných stálic. „Odišli nám sily. Všetci chceli striedať. Prehrali sme kvôli užšej rotácii. Z únavy potom prišli chyby a straty," poznamenal po prehre s Ukrajinou.
Pre osobné dôvody nemal k dispozícii lídrov Vladimíra Brodzianskeho s Máriom Ihringom, zatiaľ čo pre zranenia chýbali podkošové opory Jakub Mokráň, Michael Fusek či Samuel Volárik.
„Absencie a neúčasť hráčov sa ukázali ako neprekonateľné," tvrdil prezident SBA Michal Ondruš. „V Srbsku chodia hrať aj na jednej nohe. Tu niektorí hráči uprednostnia dovolenku pred reprezentáciou," doplnil Vidin.
„Brodziansky išiel hrať čínsku letnú ligu, kde sa dobre platí. Nemám proti tomu nič, viem, že v novembri určite príde a pomôže nám," pokračoval tréner.
Ukázal sa ďalší talent
Príležitosť v najcennejšom drese tak dostali iní. Svetlým momentom celej predkvalifikácie bol dvadsaťročný rozohrávač Peter Kováčik, ktorý obliekal v predošlej sezóne dres českého majstra Nymburku.
„Všetci sú zaskočení z toho, ako mohol hrať Kováčik tak dobre. Veď celý rok hral v Nymburku," vysvetlil Vidin.
VIDEO: Šimon Krajčovič po prehre s Ukrajinou
Príprava slovenského tímu sa začala už v prvej polovici júla. Hráči venovali reprezentácii viac ako mesiac. „Chcel by som hráčom poďakovať, že prišli. Obetovali leto, aby tu boli," doplnil tréner.
Lídrom tímu bol v predkvalifikácii len 21-ročný talent Timotej Malovec, ktorý bude od blížiacej sa sezóny pôsobiť za veľkou mlákou na University of Miami v prestížnej NCAA, odkiaľ by chcel zamieriť na draft do NBA.
V Bratislave bol počas zápasu s Ukrajinou prítomný aj Sebastián Rančík. Ďalší slovenský klenot, ktorý má o rok rovnaký cieľ.
Je to slovenská mentalita, tvrdí líder
„Hovoríme stále o tom, že tu nie sú peniaze, ale keď iné krajiny s nižšími prostriedkami dokážu vychovať talentovaných hráčov, prečo nie my?" zamyslel sa Malovec.
„V určitom veku sa človek musí rozhodnúť, či sa bude chcieť živiť basketbalom a obetuje tomu sociálny život či školu. Je to v nás, v slovenskej mentalite," vysvetlil.
Nie je isté, kedy bude mať Slovensko ďalšiu príležitosť s dvoma talentovanými hráčmi, ktorí veria, že sa dostanú do najprestížnejšej ligy sveta.
Niektorí ľudia si myslia, že dlho nie, keďže od budúcej sezóny sa navýši počet zahraničných hráčov v najvyššej slovenskej basketbalovej súťaži z päť na šesť.
VIDEO: Tréner Vidin po zápase s Ukrajinou
Keď budeš ako Malovec, budeš hrať
„Budú hrať tí, čo sú dobrí. Tí, ktorí nie sú dobrí, budú sedieť na lavičke. Taký je šport," vyhlásil jasne tréner Oliver Vidin a dodal: „Nemôžete niekoho nasilu tlačiť niekoho, kto na to nemá."
V iných krajinách majú rovnaké pravidlo: „Aké je to v Španielsku alebo Slovinsku? Tám nie sú cudzinci? Všade hrajú šiesti. Keď si dobrý, hráš, keď nie si, nehráš. Tak to je."
Za príklad použil Timoteja Malovca. „Ktoré slovenské družstvo by nechcelo, aby za neho hral Timo Malovec? Keď budeš ako Timo Malovec, tak budeš hrať," zakončil.