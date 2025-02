Biatlonistka sa stala terčom hejtu. Toto môže napísať len sadista, zastala sa jej Francúzka

„Je hrozné, že niekto je schopný napísať takýto komentár. Ak sa toto deje, mali by biatlonisti sociálne médiá počas majstrovstiev vypnúť. Nemala by na to plytvať energiou,“ hovoril biatlonový expert NRK Ola Lunde.

„Kto si myslí, že jej toto pomôže? Veď aj bez komentárov je to pre ňu náročné. Bolo jasné, že mala dnes náročný deň, to sa stáva aj v biatlone.

„Je to veľmi smutné. To najlepšie, čo môžete v tejto chvíli urobiť, je nesledovať Instagram a znemožniť prijímanie nových správ. Ja som to urobil pred dvomi rokmi a cítim sa oveľa lepšie. Toto by som teraz poradil Ingrid,“ povedal Emilien Jacquelin.

Nóri obsadili nakoniec štvrté miesto. Od bronzovej medaily ich delilo 2,5 sekundy.

Slovensko obsadilo v pretekoch miešaných štafiet 12. priečku. Titul spred roka obhájili Francúzi.