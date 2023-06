Rozhodol jediný gól. Útočník hokejových Košíc je majstrom aj v hokejbale

/zdroj: Youtube kanál HBK PROTEF Považská Bystrica/

Milan Rampáček, hráč Skalice: „V prvom rade by som chcel poďakovať obom mužstvám. Séria bola férová, bolo to iba o hokejbale, nebolo to o prehnaných emóciách. Prispeli k tomu obidve mužstvá a o to bola tá séria krajšia. Rozhodol jeden gól, zápasy boli vyrovnané. Gratulujem Považskej Bystrici, o jeden gól boli šťastnejší, my s tým už nič nespravíme.“

Andrej Straka, hráč Považskej Bystrice a strelec víťazného gólu v predĺžení: „Pocity po strelení gólu boli nádherné, niečo neopísateľné. Som rád aj za chalanov, všetci sme bojovali a myslím, že sme si to zaslúžili. Celé play-off bolo náročné, či už štvrťfinále s Pruským, takisto semifinále s Bratislavou, o finále ani nehovoriac.“