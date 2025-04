Bol pokorný a neurazil sa, keď nehral. Napokon je hrdina, ktorý poslal Košice do finále

ZVOLEN. Košickí hokejisti postúpili do finále Tipos extraligy. Na zvolenskom ľade vyhrali šiesty semifinálový play-off zápas 5:0 hetrikom Mareka Bartánusa a sériu napokon ovládli výsledkom 4:2 na zápasy. Základ úspechu položili tromi gólmi v prvej tretine, na ktoré tím spod Pustého hradu nedokázal nájsť adekvátnu odpoveď. Nedokázal skórovať ani raz. Koniec Zvolenčanov v semifinále znamená, že v tomto súťažnom ročníku obsadili 4. miesto, hoci bola dlho ohrozená vôbec ich účasť v play-off.

"Je to tvrdá prehra. Mrzí ma, že na nulu. Diváci si to nezaslúžili. Som rád, že to napokon prijali športovo. Košice ukázali, že majú široký a kvalitný káder. Keď sa k nim šťastie nepriklonilo, tak sme zápasy zvládli.

My sme boli na tento duel dobre pripravený, ale iba do desiatej minúty. Nevyužili sme šance, ani dve presilovky, ktoré sme zahrali dobre. Následne sme po nich inkasovali. Zobralo nám to paru a všetky tie ďalšie športové okolnosti akoby vyfučali. Som rád, že sa diváci s hráčmi rozlúčili v eufórii," zhodnotil šiesty duel tréner Peter Mikula. VIDEO: Tréner Peter Mikula hodnotí zápas Zvolen - Košice

Košice mali prvý postupový mečbal už na domácom ľade, no nedokázali ho využiť. Podarilo sa im to až vo Zvolene, a tak zabojujú o desiaty titul, čím by sa na prvom mieste odpútali od Slovana Bratislava. "Som hrdý na chlapcov, špeciálne po piatom zápase, v ktorom sme boli nervózni a mali sme momenty, keď sme si neverili. Posledné dva dni sme sa veľa rozprávali o tom, ako dať zo seba to najlepšie a hrať ako tím.

Hráči ukázali obrovský charakter a tímový duch. Boli sme výborní vpredu, ale všetci veľmi dobre bránili. Prvých desať minút sme boli pod tlakom, ale ustáli sme to a veľmi nám pomohol prvý gól," reagoval kouč Dan Ceman. VIDEO: Tréner Dan Ceman hodnotí zápas Zvolen - Košice