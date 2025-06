Najslávnejšie slovenské derby hneď na úvod. Nitra si zopakuje semifinálovú sériu

Priamy postup a zostup nahradí baráž, do ktorej sa zapoja dva najhoršie tímy z extraligy po základnej časti a dvaja účastníci SHL.

Po dlhom čase sa mení aj počet legionárov v najvyššej slovenskej súťaži. Dosiaľ mohli kluby nasadiť do súťažného zápasu sedem cudzincov, po novom ich bude iba šesť.

Slovan sa teší, že privíta hneď v úvode obhajcu titulu. „Sme nadšení. My sme si priali Košice. Mohli by sme si tak virtuálne prevziať potom neskôr to prvenstvo od nich. Určite je pre našich divákov skvelé, že začíname doma, keďže sme vypadli veľmi skoro. Plus v lete sú na štadióne viaceré eventy a diváci uvidia len dva zápasy.

Verím, že ten hlad po súťažnom stretnutí s dobrým súperom bude obrovský. Ja by som si prial, aby bolo vypredané,“ uviedol Lukáš Havlíček, generálny manažér Slovana. Výber súpera priali pozitívne aj v Košiciach.

„Je to stále len prvé kolo, ale je pekné hrať so Slovanom. Škoda, že to nie je doma. Presne taký štart do sezóny, ktorý chce každý mať. Hrať proti top mužstvu. Na zápas sa tešíme,“ zdôraznil športový manažér „oceliarov“ Gabriel Spilar

V uplynulej sezóne navštívilo zápasy extraligy viac ako jeden milión fanúšikov. „Začal by som na konci, ktorým bol siedmy zápas finále. Bolo tam veľa emócií, či už pozitívnych alebo negatívnych.

Musím pochváliť aj Žilinu, ktorá skončila na treťom mieste. Emóciu z uplynulého ročníka by sme si chceli prebrať aj do nasledujúceho,“ povedal člen ligovej rady Rastislav Konečný.

V All Star formácii minulého ročníka mali prevahu hráči z Košíc a Popradu. Najlepším brankárom bol Jaroslav Janus (Košice), obrancovia Miguel Tourigny (Žilina) a Max Gildon (Košice), útočníci Samuel Buček (Nitra), Andrew Calof a Adam Cracknell (obaja Poprad).