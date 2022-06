Na MS v hokeji zrejme nastane zmena. Česi by sa mali stretnúť so Slovákmi

V zásade nie sme proti. Odsúhlasiť to ešte musí Rada IIHF, ktorá o tom zatiaľ nerokovala. Možno aj preto zatiaľ nie je zverejnený detailný program šampionátu," citoval Černého sport.cz.

Česi by sa v prípade presunu do rižskej B-skupiny stretli so Slovenskom, narazili by aj na Kanadu, Švajčiarsko, Lotyšsko, Nórsko, Kazachstan a Slovinsko.