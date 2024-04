Štvrťfinále je nová súťaž. Luka Radivojevič: Ukázali sme, čo v sebe máme a vieme hrať hokej

„Veríme, že trénerský štáb a mladí lídri sa chopia tejto situácie. Toto mužstvo nie je skúsené. Skúsenosti má iba Luka Radivojevič z posledných juniorských MS a Tomáš Pobežal, ktorý sa vlani predstavil na šampionáte do osemnásť rokov,“ uviedol v štúdiu JOJ Šport tréner brankárov Peter Kosa.

Zverenci Martina Dendisa vstúpili do zápasu aktívne a súperovi nedali šancu. V poslednom zápase skupiny A vyhrali jednoznačne 11:1.

ESPOO. Slovenskí hokejisti museli v zápase proti Nórsku vyhrať o tri góly, aby si zaručili postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta do 18 rokov .

Bol to zápas o všetko, ktorý museli slovenskí mladíci zvládnuť. „Chceme vyhrať,“ reagoval Ján Chovan po poslednom tréningu.

„Mali sme dobrý štart do zápasu. Prvých päť minút sme hrali veľmi dobre, strelili sme góly a potom sme v tom pokračovali. Sme veľmi dobrá partia a dobrí kamaráti. Teraz sme ukázali, že sme aj dobrý tím,“ uviedol Chovan.

„Lepší vstup do zápasu sme si nemohli ani predstaviť. Hrali sme efektívne a tvrdo,“ povedal pre JOJ Šport Michal Liščinský.

„Som veľmi rád, že sa tlačíme viac do brány. Je to vidieť a nesmieme od toho upustiť. Všetci vieme, aký máme cieľ a hráme ako tím,“ uviedol pre JOJ Šport po druhej tretine Pobežal.

„Hráme v systéme, aby sme boli úspešní. To je hlavný rozdiel ako v predchádzajúcich zápasoch na začiatku turnaja. Náš spôsob hry by mohol ísť do hokejových prednášok, ako sa má hokej hrať.

Vidíme obetavosť hráčov, prečíslujeme súpera vo všetkých herných činnostiach. Toto je štýl, ktorý k nám priniesol tréner Craig Ramsay. Naša hra spĺňa aspekty moderného hokeja, keď potrebujeme vyhrať,“ pochválil tréner Kosa.

Cieľ splnili

Hráči sa po druhej tretine museli vysporiadať s kurióznou situáciou. Počas druhej prestávky sa na ľadovej ploche pokazila rolba, ktorú museli odtiahnuť z ľadovej plochy. Organizátorom to trvalo viac ako pätnásť minút a pri tejto činnosti poškodili hraciu plochu.