Poprad proti Žiline po 20 rokoch. Bartovič čaká vyrovnanú sériu, Nauš: Boj o každý puk

Hokejisti Žiliny sa stretli s Popradom v play off naposledy pred 20 rokmi. V siedmom zápase finále play off ročníka 2005/2006 zvíťazili pod Tatrami 4:1 a získali svoj prvý a zatiaľ jediný titul.
Odvtedy sa im súboje vo vyraďovačke vyhýbali, teraz zabojujú o postup medzi najlepšiu štvorku. Vlci si pred touto sezónou stanovili cieľ obsadiť po základnej časti jednu z priečok v prvej štvorke.
To sa im podarilo, skončili na 4. mieste. Na prípravu tak mali dosť času. „Chceli sme si odpočinúť, potom sme sa začali pripravovať, najskôr videami. Pokračujeme v takom istom nastavení ako sme si to nastavili v minulosti. Všetko prebieha v nejakom režime,“ povedal pre TASR tréner Žiliny Milan Bartovič.
Vzájomné zápasy v tejto sezóne sú vzácne vyrovnané a je zrejmé, že domáce prostredie bude hrať veľkú úlohu. Žilina doma zdolala „kamzíkov“ 4:2 a 4:3, pod Tatrami prehrala 1:4 a 2:5. „Pred našimi skvelými fanúšikmi sme chceli začínať. Verím, že s nimi budeme veľmi silní,“ dúfa Bartovič.
Oba tímy majú veľmi produktívnych legionárov, ale i slovenských hráčov a oba sa opierajú o skvelé výkony brankárov. „Každý súper je nepríjemný, my vieme, že Poprad má svoju kvalitu. Ale chceme sa pripraviť čo najlepšie,“ potvrdil kouč Vlkov.
Táto štvrťfinálová séria sa začne v stredu 18. marca, po dvoch zápasoch na domácom klzisku pôjdu Žilinčania do Popradu. Pod Tatrami sa bude hrať 22. a 23. marca. Prípadný siedmy duel by sa hral v Žiline 30. marca.
Či sa bude hrať je v tejto chvíli otázne, Bartovič však očakáva boj o každý centimeter priestoru: „Očakávam veľmi vyrovnanú sériu. Oni hrajú taký hokej ako chceme hrať aj my, budú rozhodovať špeciálne formácie.“
Bude to tak aj podľa útočníka „kamzíkov“ Aurela Nauša. Ten pre TASR uviedol, že sa bude počas tejto štvrťfinálovej konfrontácie play off Tipsport extraligy najmä veľa korčuľovať.
Popradčania a Žilinčania sa vo vyraďovačke stretnú opäť po 20 rokoch. Vtedy sa hralo ich finále na sedem zápasov a vyrovnanosť série čaká Nauš aj tentoraz.
„Bude to určite vyrovnaná séria, na koľko zápasov, to sa uvidí. Ale očakávam, že sa bude veľa korčuľovať, bude to boj o každý puk. V súbojoch si nič nedarujeme.“
Oba tímy si postup do vyraďovačky zabezpečili predčasne, mali tak dlhší čas na prípravu. „Dúfam, že pôde všetko podľa našich plánov a podľa prípravy, ktorú sme mali.
Dlho sme nehrali, pauza asi bude cítiť, ale verím, že prvý zápas zvládneme, a že sa od neho odrazíme ďalej,“ dodal Nauš pre TASR.
Poprad nemal ideálny štart. V polovici októbra bol dokonca na poslednom mieste v tabuľke, čo viedlo ku koncu Jána Šimka, tréner mužstva odišiel po vzájomnej dohode.
Nahradil ho Mike Pellegrims, tréner z netypickej hokejovej krajiny Belgicka, ale mužstvo napokon dostal z dna.
„Táto sezóna nebola od začiatku ideálna, prehrali sme veľa zápasov a ušli nám body. Ale prišli nejaké zmeny a odvtedy si to sadalo viac a viac. A preto sme aj tam kde sme.
Záver bol z našej strany veľmi silný, utužil sa kolektív, partia je výborná. Nálada tiež. Verím, že v tejto sérii nadviažeme na výkony zo záveru základnej časti a budeme z toho budeme ťažiť,“ želá si 27-ročný krídelník.
Dodal, že príprava na Žilinu sa líšila len v detailoch: „Počas voľna sme si rozobrali základnú časť, povedali sme si niečo a trénovali. Pripravovali sme sa tak ako každý tím, nič špeciálne, pozerali sme si nejaké videá.
Ale o videách je to viac-menej celú sezónu, nič extrémne. Len si prízvukovať nejaké veci. Mali sme aj spoločnú večeru, porozprávali sme sa, dobre to padlo.“
Rozhodovať bude aj prostredie, napovedajú tomu výsledky z tohto ročníka. Poprad zvládol doma oba súboje, rovnako aj Vlci.
„Doma je to iné. Atmosféra, fanúšikovia, výhoda pri striedaniach. Ale my sa chceme pripraviť na to, že ideme do Žiliny zvíťaziť a ísť naspäť domov s výhodou,“ uzavrel Nauš pre TASR.
Program štvrťfinálovej série
1. zápas streda 18. marca
17:00 Vlci Žilina - HK Poprad
2. zápas štvrtok 19. marca
17:30 Vlci Žilina - HK Poprad
3. zápas nedeľa 22. marca
17:30 HK Poprad - Vlci Žilina
4. zápas pondelok 23. marca
17:30 HK Poprad - Vlci Žilina
Prípadný 5. zápas štvrtok 26. marca
17:30 Vlci Žilina - HK Poprad
Prípadný 6. zápas sobota 28. marca
17:30 HK Poprad - Vlci Žilina
Prípadný 7. zápas pondelok 30. marca
17:30 Vlci Žilina - HK Poprad