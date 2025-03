Možno je dobre, že prišla takáto facka, zhodnotil výprask Žiliny tréner Bartovič

Určite to poteší. Bude to však drahé, keďže to boli prvé góly za Banskú Bystricu," potvrdil Myklucha na klubovom webe Banskobystričanov.

"Vždy je dobré vyhrávať a ešte lepšie, keď tam padnú nejaké góly. Určite ma to bude niečo stáť. Hovoril som si, že keď dám jeden, tak to zlomím.

Hostia spod Urpína domácim nielenže nepovolili žiadny gól, ale po štvrtom zásahu v polovici zápasu vyhnali z bránky Connora Lacouvéeho. Ten však inkasoval už po dvoch minútach pobytu na ľade od Matthewa Wedmana.

Na druhej strane Zachary Emond vychytal druhýkrát počas krátkeho angažmánu v Banskej Bystrici čisté konto, pripísal si 34 zákrokov.

"Popadalo nám to tam a sme za to vďační. Je to však 1:1 v sérii a je úplne jedno, či vyhráte o gól alebo o osem gólov. Jednoducho je to jeden bod. Vieme, akú kvalitu má Žilina, takže s pokorou ideme domov," vyhlásil tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh.