Slovenky zvládli dramatickú koncovku. Zdolali Fínsko

/zdroj: hockeyslovakia.sk/

Miroslav Mosnár, tréner SR 18: "Fínky mali svoju kvalitu. Začali sme dobre, a hoci nás súperky prestrieľali, herne to vyzeralo fajn. Vzpruhou v dueli bolo pre nás vyrovnanie na začiatku tretej tretiny na 1:1. Hoci Fínky krátko nato opäť išli do vedenia, opäť sme vyrovnali a zápas dospel až do predĺženia.

V ňom bolo dôležité ubránené oslabenie. Tie nám všeobecne išli veľmi dobre, držalo nás to nad vodou. V koncovke sme boli menej dôrazní, ale verím, že na to zapracujeme a šance začneme premieňať."