Ďalšia pocta pre Zdena Cháru. Uvedú ho do Siene slávy slovenského hokeja

BRATISLAVA. Bývalý obranca Zdeno Chára bude jeden z dvoch laureátov, ktorí v roku 2025 vstúpia do Siene slávy slovenského hokeja.
Stane sa tak počas slávnostného galavečera Hokejista roka, ktorý sa uskutoční v stredu 20. augusta. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja na sociálnej sieti.
Pre Cháruje to v priebehu roka 2025 už tretia podobná pocta. Počas májových MS sa stal členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie a v novembri ho uvedú aj do Hokejovej siene slávy v Toronte.
Dlhoročný pilier slovenskej reprezentácie bol pri dvoch strieborných medailách z MS, v drese Bostonu získal ako kapitán Stanleyho pohár (2011) a v zbierke úspechov má aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL.
Slovensko reprezentoval na troch ZOH, siedmich MS a dvakrát štartoval na Svetovom pohári.