Chára miluje Boston, Boston miluje Cháru. Legendárny Slovák má zámorskú mentalitu

Jeho príbeh je hodný sfilmovania. Chlapec, ktorého odsúvali na druhú koľaj, tvrdili o ňom, že nikdy z neho nebude hokejista, sa zaprel, drel stonásobne viac, ako všetci ostatní a dnes je jednou z najväčších legiend histórie hokeja.
Zdeno Chára sa dočkal pred zápasom Bostonu so Seattlom obrovskej pocty, keď jeho číslo 33 vyvesili pod strechu tamojšej TD Garden.
Boston je jedno z najstarších miest Spojených štátov. Založené bolo prisťahovalcami v roku 1625, pričom vďaka polohe na východnom pobreží USA je dodnes centrom multikultúrnej komunity.
Nájdete v ňom taliansku, čínsku či argentínsku štvrť. Závan marihuany tu je cítiť na každom kroku, vďaka množstvu univerzít je Boston mekkou študentského života, ale rovnako aj symbolom športu.
New England Patriots majú 6 titulov v NFL, delia sa o prvé miesto v tejto štatistike. Boston Celtics sú s 18 titulmi najúspešnejším mužstvom NBA. Bostonskí Red Sox ovládli bejzbalovú MLB 9-krát, no a hokejoví Bruins sa radovali z víťazstva v Stanleyho pohári 6-krát.
Zatiaľ posledný získali v roku 2011. Ako prvý ho dvihol nad hlavu legendárny kapitán Bruins, slovenský hokejista, Zdeno Chára.
VIDEO: Ceremónia vyvesenia dresu Zdena Cháru v Bostone
„Pamätám si veľmi dobre na jeho príchod. Podobne ako Zdeno som vtedy začínal svoju cestu v tíme. Prišiel do mužstva, ktoré bolo v prestavbe. Zdeno od prvého dňa určil smerovanie mužstva. Jeho profesionalizmus bol úžasný.
Každý bez vydania hlásky sledoval jeho zanietenie pre hru, tréning. Stal sa legendou Bostonu a celej NHL. Moment, kedy dvihol v roku 2011 Stanleyho pohár nad hlavu, je momentom, na ktorý nikto z Bostončanov nezabudne,“ vraví generálny manžér tímu Don Sweeney.
Oslava hokejovej nesmrteľnosti čísla 33 sa pripravovala niekoľko dní. Zdeno Chára bol v tom čase už člen troch sieni slávy – IIHF, slovenského hokeja, ako aj NHL.
„Každú poctu si nesmierne vážim. Beriem to skromne, nemyslím si, že som niečím špeciálny. Len som sa vždy snažil drieť, makať, odovzdať zo seba všetko. Motivovalo ma, že o mne mnohí pochybovali. O to viac som sa snažil neustále pracovať na sebe a byť lepším a lepším,“ zaznelo z jeho úst počas slávnostného dňa.
Boston nepatrí medzi veľké mestá v Amerike. Jeho populácia je len o niečo málo väčšia ako v Bratislave.
Priebojnosť, nepoddajnosť, odolnosť a víťaznú morálku má v krvi. Takzvaná bostonská mentalita je niečo špecifické. Chára si ju za dve dekády, ktoré je späté s týmto mestom, osvojil.
„Čo pre mňa znamená Boston? Domov. Áno, pochádzam zo Slovenska, ale Boston sa pre mňa stal miestom, s ktorým som spätý. Narodili sa tu moje deti, prežil som tu neopakovateľné hokejové momenty, usadil sa.
Mesto mi prirástlo k srdcu. Milujem chodiť po Bostone na bicykli a zájsť si do obľúbených pekární a cukrární, porozprávať sa s domácimi, jednoducho, byť Bostončanom. Hokej mi dal veľa. Napríklad otvoril srdcia k vám, fanúšikom Bruins. Toto mesto miluje šport. Som vďačný, že som sa o tom toľkokrát mohol presvedčiť,“ vravel Chára počas ceremónie.
Na každé jeho slovo počas príhovoru reagovala TD Garden potleskom, či ďakovným pokrikom. Keď končil príhovor začalo sa halou ozývať jednohlasne: „Thank you Chára.“
„V tej chvíli som sa roztriasol od emócii. Bolo to veľmi silné,“ priznal bývalý hokejový obranca.
Samotní fanúšikovia reagovali na návrat milovaného kapitána na bostonský ľad, hoc už nie vo výstroji, lež v obleku, rovnako emotívne.
„Zdeno je symbol tohto mesta. Všetci ho tu milujú,“ zhodovali sa fanúšikovia Bruins.
Za najviac ikonické momenty slávneho čísla 33 väčšina z opýtaných považovala dva – ako Chára dvihol v roku 2011 Stanleyho pohár nad hlavu a následne ako v roku 2019 nastúpil vo finálovej sérii na zápasy číslo 5, 6 a 7 proti St. Louis so zlomenou čeľusťou.
„V tom momente sa stal symbolom nezlomnosti a skalopevnosti. Azda každý iný na svete by zostal doma. Pre boha, veď ten chlap mal zadrôtovanú čeľusť! Napriek tomu sa zaťal a bol na ľade so spoluhráčmi,“ oceňoval Zdenove úsilie nikdy sa nevzdať fanúšik Mike z Bostonu.
A tak nielen on, ale aj tisícky ďalších priaznivcov hokeja z Bostonu a jeho okolia, ale aj Kanady, Mexika, Česka a rovnako tak stovky hrdých Slovákov sledovali obrovský večer obrovského Slováka.
Na ľade sa v rámci ceremónie ukázali hviezdy minulosti ako Bobby Orr či Ray Bourque. Duo azda najlepších obrancov všetkých čias, ktorí sú symbolmi Bostonu a ich čísla sú takisto vyradené pod strechou TD Garden, privítali medzi nesmrteľnými ďalšieho obrancu, ktorý sa stal ikonou NHL.
Nie však pre ofenzívny mega talent, ale pre oddanosť, vytrvalosť a nezlomnosť. Jeho meno je Zdeno Chára. Slovenská legenda, ktorú by si mal vážiť každý krajan. Takého hokejistu a osobnosť, tak skoro Slovensko mať nebude...
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: