Klubu je verný celú kariériu. Kapitán Winnipegu podpísal novú dlhoročnú zmluvu

Adam Lowry
Adam Lowry (Autor: SITA/AP)
TASR|20. nov 2025 o 08:58
Zarobí ročne v priemere päť miliónov dolárov.

WINNIPEG. Vedenie klubu NHL Winnipeg Jets sa dohodlo so svojím kapitánom Adamom Lowrym na novej päťročnej zmluve v celkovej hodnote 25 miliónov dolárov.

Kontrakt vstúpi do platnosti od sezóny 2026/2027, skúsený kanadský hokejista zarobí ročne v priemere päť miliónov USD.

Tridsaťdvaročnému centrovi plynie v tejto sezóne záverečný rok z päťročnej zmluvy s priemerným ročným platom 3,25 mil. dolárov.

Lowry je kapitán tímu od roku 2023, vo Winnipegu odohral všetkých 12 profiligových sezón. V tej minulej strelil 16 gólov (najviac v jeho kariére) a pridal 18 asistencií v 73 stretnutiach a pomohol Jets k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti.

V 13 dueloch play off pridal štyri presné zásahy. V aktuálnom ročníku dosiahol v siedmich stretnutiach gól a dve asistencie, prvých päť zápasov sezóny vynechal, keďže sa ešte zotavoval po májovej operácii bedrového kĺbu.

Lowry tak zostane v kanadskom klube do konca sezóny 2030/31.

Na minimálne rovnaké obdobie si Jets už pred ním zaviazali aj útočníkov Kylea Connora, Marka Scheifeleho, Gabriela Vilardiho, obrancu Neala Pionka a brankára Connora Hellebuycka. Informáciu priniesla oficiálna webstránka NHL.

