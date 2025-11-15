ONLINE: Washington Capitals - New Jersey Devils dnes, NHL LIVE (Fehérváry, Nemec)

NEW JERSEY. Hokejisti tímov Washington Capitals a New Jersey Devils dnes hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
Stretnutie bude mať dvojnásobné slovenské zastúpenie. Za domácich nastúpi Martin Fehérváry a za hostí Šimon Nemec.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Washingtonom Capitals a New Jersey Devils.
Washington sa pohybuje v strede tabuľky a hľadá stabilitu vo výsledkoch. Po dvoch prehrách však zabrali, keď v Caroline vyhrali 4:1. V poslednom vystúpení ale naopak nestačili na Floridu. Sledovať budeme už klasicky aj obrancu Martina Fehérváryho.
New Jersey zvíťazilo v poslednom vystúpení proti Chicagu 4:3 po predĺžení, keď sa hattrickom prezentoval slovenský obranca Šimon Nemec. Zaujímavosťou je, že posledné štyri vystúpenia diablov pokračovali aj po riadnej hracej dobe, teda sa končili v predĺžení či nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
