Halák nedochytal zápas, zranil sa. Černák asistoval

NEW YORK. Erik Černák asistoval v zápase Tampy Bay Lightning proti Detroitu Red Wings. "Bleskom" však k bodom nepomohol, Red Wings zvíťazili 4:3.

New York Islanders podľahli Floride Panthers 2:3 po predĺžení. Zdeno Chára odohral 19 minút a 11 sekúnd, raz vystrelil na bránu, rozdal tri bodyčeky a zablokoval dve strely.

Nový kráľ bodovania

Jonathan Huberdeau zaznamenal v zápase Floridy proti New Yorku Islanders tri asistencie. Prihrával na každý gól Cats v dueli a zaistil im dva body.

Posunul sa na prvé miesto v kanadskom bodovaní ligy so 111 bodmi. Na druhého Connora McDavida má najtesnejší náskok. V sezóne už prihral na 81 gólov. Métu 80 asistencií v sezóne dosiahli za posledných 20 rokov len štyria ďalší hráči - Nikita Kučerov, Henrik Sedin, Sidney Crosby a Joe Thornton.

Hetrik v onom stretnutí strelil Aleksander Barkov. "To je dôvod, prečo je náš kapitán," povedal o jeho predstavení kouč Andrew Brunette. "Je to skvelý hráč a dokazuje to zápas čo zápas."

Pred úvodným buly sa New York Islanders rozlúčili so zosnulým Mikeom Bossym.