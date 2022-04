Boston zvíťazil a zaistil si play off. Boj bude o poslednú miestenku

NEW YORK. Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v sobotnom zápase zámorskej NHL doma nad Pittsburghom 2:1 a zabezpečili si postup do play off.

Z Východnej konferencie získali istotu ako siedmy tím. O zvyšnú ôsmu miestenku sa v závere základnej časti pobijú Washington, New York Islanders a Columbus.

NHL - základná časť - 16. a 17. apríl:



Boston - Pittsburgh 2:1

Góly: 1. Frederic (Smith), 3. Haula (Reilly) – 26. D. Heinen (Blueger, McGinn)